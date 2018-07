Previa ATP 500 Washington: el tenis llega a la capital americana

Google Plus

Washington abre sus puertas una vez más para la disputa del Citi Open, el segundo torneo de preparación para el US Open y el último antes de la vuelta de los Masters 1000 en Toronto y en Cincinatti. Muchos tenistas comenzarán su andadura previa al último Grand Slam de la temporada en este torneo, un torneo que tiene mucho prestigio y es el único ATP 500 junto al Godó que cuenta con 48 participantes. Los 16 cabezas de serie quedarán exentos de primera ronda.

Zverev defiende título

El número tres del mundo vuelve a las pistas de tenis tras su duro golpe en Wimbledon donde fue eliminado por Gulbis en tercera ronda y donde su actitud también fue muy criticada. La semana del alemán fue muy sólida el año pasado en este torneo y logró llevarse el título imponiéndose a Kevin Anderson en la final. Zverev tendrá dos semanas realmente complicadas tanto en este torneo como la próxima semana en Toronto ya que defiende en ambos el título de 2017. Alex será el primer cabeza de serie en este torneo, el número tres del mundo tendrá un cómodo debut ante Jaziri o Donskoy y podría tener un enfrentamiento con su hermano Mischa en tercera ronda. Zverev tendrá un cuadro bastante complicado ya que jugadores como Shapovalov, Nishikori, Goffin y Kyrgios están en su misma zona del cuadro. Sin duda una prueba de fuego para el alemán esta doble defensa de título.

Isner, siempre peligroso en terreno local

John Isner siempre es un jugador a tener en cuenta en torneos que se disputan en su país. El americano número uno ganó el último gran torneo que se disputó en los Estados Unidos, al derrotar a Zverev en la final del Masters 1000 del Miami. Isner llega a este torneo en un buen momento, habiendo alcanzado las semifinales en Wimbledon y tras haber disputado un muy buen tenis en Atlanta donde alcanzó la final por sexto año consecutivo. El gran sacador americano será el segundo cabeza de serie en este torneo y su debut será ante el jugador invitado Noah Rubin o ante el ruso Youzhny. El cuadro del americano es algo más favorable ya que tendrá que lidiar con jugadores como Pouille, Chung, Edmund y Rublev que a pesar de ser grandes tenistas no están en su mejor momento.

Nishikori vuelve a Washington

El japonés ya sabe lo que es ganar este torneo, lo hizo en 2015 y derrotando en la final a John Isner. Kei vuelve a disputar un torneo tras haber logrado los cuartos de final en Wimbledon y buscará volver a lo más alto en el Citi Open. Nishikori logró alcanzar las semifinales a pesar de no estar en su mejor momento el año pasado, además aquí ganó su último partido en 2017, en los cuartos de final ante Tommy Paul. El japonés cayó con Zverev en las semifinales y una semana después abandonó el tenis hasta 2018 por culpa de las lesiones que arrastraba desde inicio de temporada. Kei será el séptimo cabeza de serie y su debut será muy complicado ya que jugará contra Wawrinka en caso de que este supere su partido de primera ronda ante Donald Young. El actual número 20 del mundo podría tomarse la revancha ante Zverev en los cuartos de final ya que ambos están en la misma zona del cuadro.

Goffin y Kyrgios, alternativas en la parte alta

Tanto el belga como el australiano no están en buen momento, ambos vienen de disputar un mal Wimbledon y necesitan recuperar confianza cuanto antes de cara a los torneos de Toronto y Cincinatti. Goffin perdió su plaza de top10 en Wimbledon ya que Djokovic le quitó el puesto al ganar el torneo, el belga no gana un partido desde la tercera ronda de Roland Garros. Kyrgios también ha estado últimamente desaparecido, exceptuando su buen torneo en Stuttgart donde puso a Federer contra las cuerdas, el australiano no ha mostrado su mejor nivel. Nick fue eliminado en tercera ronda en Wimbledon por Nishikori y en Atlanta se retiró por problemas físicos en su partido ante Norrie. Los dos tenistas están en la zona más complicada del cuadro pero necesitan victorias como agua de mayo de cara a estos torneos importantes que vienen. Ambos tienen un debut sencillo pero a partir de ahí las cosas se les pueden comenzar a complicar.

Wawrinka y Murray estarán en el torneo

Tanto Stan como Andy están fuera de los 200 primeros de la clasificación mundial y de todos los tenistas que terminaron el 2017 lesionados son los únicos que no han sido capaces de recuperar su forma. Wawrinka lleva desde el mes de enero perdiendo partidos ante rivales de un nivel más bajo contra los que el suizo estando en mejor forma no hubiese tenido problemas para derrotarlos. El suizo debutará ante el tenista procedente de la fase previa, Donald Young, y en caso de ganar jugaría ante Nishikori en la segunda ronda.

Murray regresó a las pistas en Queen´s, plantando cara a Nick Kyrgios en su primer partido en casi once meses y logró su única victoria desde su regreso precisamente ante Wawrinka en el torneo de Eastbourne. El escocés finalmente no jugó en Wimbledon y vuelve a Washington por primera vez en tres años con el objetivo de volver a ganar un partido. Su debut será ante otro tenista americano, Mackenzie McDonald, un rival que juega habitualmente torneos Challenger y donde Murray no debería tener problemas para ganar. En caso de ganar su partido de primera ronda, se verá las caras con su compatriota Kyle Edmund, quién le derrotó en el torneo de Eastbourne.