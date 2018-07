Previa ATP 250 Kitzbuhel: último torneo sobre tierra batida

Google Plus

La tierra batida dirá adiós con este torneo de Kitzbuhel, la ciudad austriaca como es habitual brindará adiós un año más a esta superficie en la que todos sus especialistas darán todo lo que tengan para despedir su temporada de arcilla de la mejor manera posible. El torneo contará con el actual número ocho del mundo, Dominic Thiem, el finalista de Roland Garros buscará su primer título en su país.

Thiem vuelve a Kitzbuhel

El jugador austriaco vuelve a disputar este torneo tras un año de ausencia, el año pasado Thiem decidió jugar en Washington en vez de en su país pero en este 2018 ha decidido volver a la rutina y tratar de acabar esta gira de tierra batida de la mejor manera posible. Ha sido un gran año para Thiem con los títulos logrados en Niza y Buenos Aires y con las finales en Madrid y en Roland Garros. Dominic se ha consolidado como uno de los mejores tenistas sobre tierra batida este año (quizá el segundo por detrás de Nadal) y quiere finalizar 2018, dando un golpe en la mesa de cara a 2019.

El número ocho del mundo será el tenista que más victorias ha cosechado sobre tierra batida este año, haga lo que haga en este torneo. Thiem ha logrado 28 victorias, dos más que Nadal, aunque el austriaco ha jugado cuatro torneos más que el español. Dominic nunca ha sido capaz de ganar este torneo, se quedó cerca en 2014 cuando alcanzó la final pero cayó ante Goffin. Thiem será el primer cabeza de serie y máximo favorito a ganar el torneo, buscará quitarse el mal sabor de boca de su último partido en este torneo donde cayó con Jurgen Melzer en su debut en 2016. Su debut será ante su compatriota Ofner o ante el eslovaco Klizan.

Kohlschreiber defiende el título

El tenista alemán logró una vez más el título en la ciudad austriaca, Kitzbuhel y él siempre han estado unidos en los últimos años y Kohlschreiber ha ganado dos de los tres últimos torneos que se han disputado. El alemán de 34 años ganó en 2015 derrotando a Mathieu y el año pasado al ganar al portugués Sousa. Philipp defenderá 250 puntos en el último torneo sobre su superficie favorita, además dicha cantidad de puntos pondrá en juego su presencia entre los 30 primeros de la clasificación mundial. El segundo cabeza de serie de este torneo, cayó a las primeras de cambio en su país, en Hamburgo, ante el sorprendente ganador del torneo Basilashvili. Por ello, el dos veces campeón buscará quitarse esa mala espina de Hamburgo. Las cosas parecen no pintar bien para él en un principio ya que su debut será bastante complicado, se verá las caras con Delbonis o con Istomin en la segunda ronda.

Verdasco, jugador a tener en cuenta

El madrileño no está en un buen momento a pesar de haber logrado alcanzar las semifinales hace dos semanas en Bastad. Verdasco buscará despedir de la mejor manera posible la temporada sobre tierra batida, temporada que inició muy bien con una final en Rio pero que ha ido hacia abajo poco a poco. Fernando no es de los habituales en este torneo y tras un largo periodo de ausencia regresa a Austria donde jugará el torneo como tercer cabeza de serie. El madrileño tendrá eso sí, un debut algo complicado ante su compatriota Carballés o ante el chileno Jarry, que alcanzó la semana pasada las semifinales en Hamburgo. Verdasco quizá no sea el principal favorito pero ha sido uno de los tenistas capaces de derrotar a Thiem esta temporada, lo hizo en Rio y nadie duda de que lo pueda hacer otra vez esta semana y así ganar el título.

Última oportunidad para los especialistas de tierra batida

Muchos tenistas llegan a este torneo buscando a la desesperada un título que arregle su temporada, ejemplo de tenistas como Haase, Djere o Lajovic. Estos tres a pesar de haber logrado unas cuantas semifinales esta temporada no han logrado todavía alzar un título y tratarán de lograrlo en esta última semana. Jugadores como Basilashvili, Simon, Carballés o Berrettini, llegan con los deberes hechos, habiendo ganado un título y con intención de repetir aunque no tendrán la misma presión que los otros, algo positivo y a su vez negativo en este deporte de la raqueta. Estará complicado para todos ellos ya que tendrán que lidiar con jugadores como Thiem (finalista de Roland Garros) y Kohlschreiber (dos veces campeón en los últimos tres años).