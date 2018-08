Feliciano López comienza con buenas sensaciones en Los Cabos

Google Plus

Feliciano López comenzó muy bien su andadura en este tercer torneo de Los Cabos, el español que fue finalista en 2016 se llevó la victoria en la primera ronda ante el egipcio Safwat. El partido no superó los 80 minutos y estuvo marcado por el dominio al servicio de ambos. Feliciano se llevó la victoria por 7-6 y 6-4, esta vez siendo muy efectivo a la hora de aprovechar bolas de rotura, al contrario que la semana pasada en el torneo de Gstaad. Lo próximo para él será el británico Cameron Norrie.

El primer set no iba a traer apenas espectáculo para los aficionados, los dos jugadores se llevaron su servicio sin problemas y ni tan siquiera hubo bolas de rotura. Tanto Feliciano como Safwat estuvieron muy sólidos con su saque y por consecuencia la muerte súbita se vio obligada a dictar sentencia en este primer set. Al cambio de lado se llegó con 3-3, ambos tenistas no perdieron puntos al servicio hasta que en la segunda parte López iba a sacar su mejor tenis y con cuatro puntos consecutivos se adjudicó el primer set. En este primer set se vio mucha agresividad por parte del toledano (algo que le faltó y mucho en Gstaad), subiendo a la red y arriesgando con los passings. Un error de revés del egipcio puso punto y final al primer set que se lo llevó Feliciano por 7-6.

El segundo set iba a ser parecido aunque esta vez sí que hubo una rotura, fue del español que la logró en el quinto juego. Safwat cometió muchos errores y perdió cuatro puntos consecutivos y tras un error no forzado de revés entregó la rotura a Feliciano. López iba a convertir la única bola de rotura que dispuso en todo el partido, la efectividad que no tuvo en Gstaad la logró en este partido de primera ronda. A partir de ahí, Feliciano se centró en su saque y Safwat no tuvo ninguna oportunidad al resto ya que era incapaz de lidiar con los buenos servicios del toledano.

López con su mejor arma, el servicio, cerró el partido y logró el pase a la segunda ronda. En ella se verá las caras con Cameron Norrie en un duelo de tenistas zurdos. El británico logró la victoria también en sets corridos en primera ronda. Norrie derrotó al indio Gunneswaran (procedente de la fase previa) cediendo tan solo cuatro juegos. Sin embargo, Feliciano será un rival bastante más complicado para él. El toledano buscará seguir con su buena racha en este torneo ante un rival que ya sorprendió a Roberto Bautista en el mes de febrero en la Copa Davis.