Murray se anota otra gran victoria en Washington

Google Plus

Andy Murray logró su tercera victoria en Washington ante Marius Copil por 6-7, 6-3 y 7-6 en un partido que finalizó a las tres de la mañana (hora estadounidense). Andy estará en los cuartos de final del torneo, este tan solo es su tercer torneo desde que regresó al tenis tras su lesión en la cadera. Al igual que en los dos anteriores partidos ante McDonald y Edmund el partido superó las dos horas y media de duración (incluso llegó a las tres horas). Tras este partido eterno Murray lleva ocho horas sobre la pista en tres partidos, el escocés se ha convertido en el hombre maratón esta semana.

La muerte súbita decide el primer set

No hubo roturas en toda la primera manga, Copil contó con cinco bolas de rotura en tres juegos pero fue incapaz de pegar el primer golpe en la mesa del partido. Murray fue de menos a más en el primer set con su servicio pero al resto fue incapaz de contrarrestar los potentes cañonazos del rumano. En la muerte súbita Andy se adelantó 5-0 y se fue al cambio de lado con una ventaja de 5-1 pero aun así fue incapaz de ganar el primer set. Copil le dio la vuelta de una forma épica, ganando siete puntos de forma consecutiva y pasando de perder 5-0 y tener la primera manga casi perdida a ganar el primer parcial. El escocés acabó muy cabreado la muerte súbita (sabedor de la oportunidad que había perdido) y contra todo pronóstico Copil se anotaba el primer set.

Murray encuentra su tenis

El escocés comenzó jugando con mucha ira la segunda manga y le salió a las mil maravillas ya que se anotó la primera rotura del partido con su primera oportunidad. A partir de ahí el ex número uno del mundo se centró en mantener su servicio y no concedió ni una sola bola de rotura en todo el segundo set. Copil además, perdió su saque por segunda vez cuando sacaba para mantenerse en este segundo parcial. El rumano jugó muy mal al servicio y Murray una vez más se llevó la rotura y el set por 6-3, con un perfecto 2/2 en bolas de rotura. El escocés no tuvo la necesidad de sacar para ganar el set y logró comenzar sacando en el decisivo tercer set, una vez más el partido de Andy Murray esta semana en Washington iba a necesitar una tercera y última manga.

Final con mucha tensión

Este fue el tercer partido consecutivo de Murray que se decidió en un tercer set. Tras cinco juegos donde los dos tenistas mostraron un gran nivel al servicio e impidieron la rotura de su rival, el primer golpe en la mesa iba a llegar en el sexto. Murray a pesar de estar 40-0 abajo continuó luchando y tras ganar seis puntos de siete se llevó la primera rotura del último set. Sin embargo, el rumano iba a contragolpear y consigo romper el saque de vuelta para volver a igualar la situación. A partir de ahí los dos tenistas se centraron en su servicio y el partido se decidió en la muerte súbita.

Los primeros seis puntos fueron la mayoría errores y mini breaks, el rumano se adelantó tras un error de revés de Andy pero el escocés recuperó la ventaja tras dos errores de derecha de Copil. Murray logró un gran golpe ganador de derecha que puso el 3-1 y que significó el primer punto al servicio de la muerte súbita. Copil tras dos errores recuperó la desventaja y se llegó con tres iguales al cambio de lado. El escocés sacó lo mejor de su tenis en los puntos siguientes, logró el 4-3 acabando perfectamente en la red con una volea corta tras intercambio eterno y luego con dos grandes servicios que el rumano no restó se anotó sus primeras bolas de partido. A la segunda llegó la vencida para él, Murray tras un error de revés de Copil se llevó el partido y logró el pase a los cuartos de final.

Gran semana hasta el momento del escocés que ha llegado a los cuartos de final tan solo en su tercer torneo tras su lesión. Su rival será Alex de Minaur, el australiano también ha mostrado un gran nivel esta semana derrotando a tenistas como Johnson y Chung. El partido volverá a cerrar la jornada (al igual que lo hizo Andy el lunes y el jueves) y el ganador será el último en avanzar a las semifinales en la edición número 50 de este Citi Open en Washington.