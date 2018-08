Del Potro, hecho una fiera en Los Cabos

Google Plus

Si Juan Martín del Potro sigue jugando como hasta ahora, será un rival bastante complicado en el próximo US Open. El tandilense tuvo un encuentro perfecto ante Egor Geramisov y lo vapuleó por 6-1 y 6-1, en apenas una hora y un minuto de acción. El argentino ya es semifinalista del ATP 250 de Los Cabos.

El primer set fue impecable para Del Potro, que ganó todos los puntos que disputó con su primer servicio. No fueron muchos, pero le bastó para poner contra las cuerdas al bielorruso. Juan Martín quebró en el primer game, demostrándole su jerarquía, e hizo lo mismo en el tercero, para colocarse 3-0 y comenzar a dominar sumamente tranquilo.

Con el partido 4-0, nuevamente el sudamericano volvió a generar opciones, sobre un pobre servicio de su oponente. Sin embargo, esta vez no logró capitalizarlas y Geramisov conseguía su primer game dentro de la manga. A La Torre de Tandil no le faltaron oportunidades, en el séptimo game se generó dos sets points y en el segundo clausuró la manga inicial, luego de 35 minutos de juego.

Para la segunda manga, Geramisov intentó hacerse sólido con su saque, anhelando mantener a raya a un Del Potro, que estaba con un ritmo infernal y era difícil de vulnerar. Durante los dos primeros games, ambos sostuvieron sus respectivos servicios, pero el argentino comenzaba a amenazar con su formidable drive. En el cuarto juego, Delpo quebró en cero para inclinar la balanza en su favor, colocando el 3-1 en el tablero.

Habiendo marcado la diferencia necesaria, el argentino jugó mucho más tranquilo y con escasos errores no forzados. Con el partido 4-1, volvió a consumar una nueva rotura para ir, prácticamente, sentenciando el encuentro en su favor. El cierre no le costó tanto y, en la primera oportunidad que dispuso, no perdonó y le puso el broche a un encuentro casi perfecto.

El número cuatro del escalafón ATP buscará una nueva final en su carrera, la cuarta de esta temporada, ante el bosnio Damir Dzumhur, quien se deshizo de Michael Mmoh por 6-2 y 6-3.