Previa Masters 1000 Toronto: regresan los grandes nombres de este deporte

Toronto acogerá este año el sexto Masters 1000 de la temporada, en la alternancia canadiense este año les toca a ellos acoger el torneo masculino y a Montreal el femenino. Como ya es habitual este torneo en tierras canadienses presencia el regreso de sus vacaciones tras Wimbledon de los mejores tenistas del mundo. Nadal, Djokovic y Anderson vuelven tras su gran actuación en el tercer Grand Slam de la temporada. Alexander Zverev afronta una nueva defensa de título y el finalista del año pasado Roger Federer no estará en esta edición de la Rogers Cup.

Djokovic regresa tras la conquista de Wimbledon

Tras dos años de sufrimiento y lesiones finalmente Djokovic confirmó su regreso en Wimbledon al ganar su cuarto título allí y el Grand Slam número 13 de su carrera deportiva. El serbio volvió a meterse entre los diez mejores del mundo tras siete meses de ausencia pero a pesar de ello no estará exento de primera ronda ya que entra como noveno cabeza de serie. Novak tendrá que verse las caras con el jugador que le echó del Open de Australia el pasado mes de enero, el coreano Hyeon Chung. Las cosas han cambiado para ambos, el serbio está muy cerca de su gran momento de forma que le llevó a monopolizar el tenis hace tres años y el coreano está saliendo de una lesión y está con dificultades para ganar partidos. Djokovic fue el último campeón en Toronto hace dos años derrotando a Kei Nishikori en la final en sets corridos y aunque parezca mentira, ese es su último título de Masters 1000 hasta el momento. El serbio quiere confirmar una vez más que está de vuelta y tratará de romper esa mala racha de dos años sin ganar un Masters 1000 esta semana.

Nadal buscará seguir sorprendiendo

El campeón español dejó a los aficionados de este deporte muy sorprendidos en Wimbledon, llegando a semifinales y poniendo contra las cuerdas al posterior ganador del torneo Novak Djokovic. Nadal regresa a circuito profesional tres semanas después de aquella épica semifinal ante el serbio en SW19 y lo hará como el primer cabeza de serie, al igual que el año pasado. Rafa mostró un gran nivel sobre hierba y aunque no pudo ganar Wimbledon ha demostrado que hoy en día no solo es peligroso sobre tierra batida, sino sobre cualquier superficie. La cuenta pendiente del español en este 2018 ha sido la pista dura, lleva siete meses sin jugar en una pista de este tipo, desde que se retiró ante Marin Cilic en los cuartos de final del Open de Australia. Este será el primer Masters 1000 de Nadal en pista dura este año tras haberse saltado Indian Wells y Miami por lesión, el español buscará mantener ese gran nivel mostrando tanto sobre arcilla como sobre hierba y dejar de nuevo con la boca abierta a todos los seguidores del tenis. Su primer partido será en segunda ronda, ante el americano Donaldson o ante el francés Paire.

Zverev, una nueva defensa de título

El alemán ya ha superado una semana complicada en la que ha sido capaz de defender con éxito su título en Washington pero ahora tendrá de nuevo otros siete días complicados donde tendrá que defender el título logrado en Montreal hace doce meses. Zverev ha cuajado una buena semana en Washington jugando un gran tenis y tan solo pasando apuros en su partido de cuartos de final con Nishikori. El número tres del mundo ganó en la otra ciudad canadiense, Montreal, su segundo título de Grand Slam de su carrera y buscará repetir la hazaña en Toronto y así lograr el cuarto. Zverev tendrá un debut más sencillo que alguno de sus principales rivales de cara al título, el segundo cabeza de serie esta semana debutará ante el español Ferrer o ante el americano Klahn.

Cilic y Dimitrov, a reponerse del golpe en Wimbledon

Tanto el croata como el búlgaro decepcionaron en el tercer Grand Slam de la temporada. Marin perdió ante Guido Pella (un rival con una experiencia muy limitada sobre hierba) yendo dos sets a cero arriba en la segunda ronda, perdiendo muchos puntos ya que defendía la final de 2017. Grigor cayó a las primeras de cambio también pero ante un rival más complicado, Stan Wawrinka, el suizo fue muy superior a él y dejó muy claro que no está en su mejor momento. Los dos tenistas tienen su primera oportunidad para resarcirse en este torneo, Cilic comenzará su andadura ante su compatriota Coric o ante el canadiense Pospisil. Dimitrov, mientras tanto, lo hará ante el alemán Gojowczyk o el español Verdasco.

Thiem y Del Potro, en busca de más suerte

El austriaco y el argentino no tuvieron suerte en la pasada edición de la Rogers Cup en Montreal donde ambos cayeron en segunda ronda en partidos muy apretados. Thiem cayó con Shwartzman mientras que del Potro lo hizo ante el tenista local Shapovalov. El argentino llega tras haber perdido la final en Los Cabos ante Fabio Fognini y tendrá un inicio complicado ante Kei Nishikori o ante el holandés Haase. Thiem se ha llevado dos golpes duros en los dos últimos torneos de tierra de la temporada en Hamburgo y en Kitzbuhel, no pudo ganar ninguno de los dos y no pasó tampoco de cuartos. El austriaco jugará su primer partido sobre pista dura desde el torneo de Indian Wells ante el bosnio Dzumhur o ante el griego Tsitsipas, de salida lo tendrá complicado también.

Nishikori tiene grandes recuerdos de Toronto

El tenista japonés cuajó una gran semana en la ciudad canadiense hace dos años cuando alcanzó la final dejando por el camino a tenistas del nivel de Wawrinka y Dimitrov. Kei acabó perdiendo la final con Djokovic de forma bastante contundente pero a pesar de ello su semana fue muy buena y convenció mucho. Dos años después el japonés no llega en su mejor momento a Toronto, al haber caído en los cuartos de final en Washington ante Zverev pero él es consciente que ya no tiene nada que perder. Nishikori no defenderá más puntos en todo lo que resta de temporada y al igual que Djokovic, su cantidad de puntos no hará mas que subir hasta enero de 2019. Kei buscará tener otra gran semana y alcanzar su segunda final de Masters 1000 de la temporada, tras la lograda en Montecarlo. Aun así, el japonés no lo tendrá fácil, debutará ante Robin Haase (el holandés defiende 360 puntos de la semifinal de 2017) y en caso de ganar tendría que verse las caras con del Potro, un inicio bastante complicado.

Anderson tratará de mantener su gran nivel

El tenista sudafricano logró llegar a su segunda final de Grand Slam hace menos de un mes en Wimbledon, aunque luego iba a caer derrotado de forma muy contundente ante Novak Djokovic. Kevin se ha tomado tres semanas de descanso e incluso renunció al torneo de Washington (donde defendía final) con el objetivo de lograr una gran actuación en este torneo. Anderson arrancará este torneo en la segunda ronda ya que es el cuarto cabeza de serie y eso le permite estar exento de primera ronda, el sudafricano tendrá que verse las caras con un tenista ruso, con Rublev o con el tenista procedente de la fase previa Donskoy. Esta gira previa al US Open será muy importante para él ya que necesita prepararse al máximo para defender con éxito la final cosechada el año pasado en el último Grand Slam de la temporada.

Raonic y Shapovalov tratarán de alegrar a su afición

Milos Raonic volverá a ser la principal esperanza del público canadiense en este 2018, a pesar de no estar en su mejor momento Raonic nos ha demostrado que si juega delante de su público es un tenista muy peligroso. El finalista de Wimbledon 2016 ya lo demostró hace cinco años en Montreal cuando alcanzó la final contra todo pronóstico. Aun así, el número uno canadiense tendrá un debut bastante complicado ante David Goffin. Denis Shapovalov también logró ser la sorpresa del torneo en su país, lo hizo el año pasado, alcanzando las semifinales e incluso llegó a derrotar al número uno del mundo Rafa Nadal. A parte de Milos y Denis , los tres invitados locales, Pospisil, Polansky y Auger Aliassime buscarán dar una alegría a su afición el lunes en la pista central y tratarán de dar la primera gran sorpresa de la semana.