Análisis cuadro masculino Masters 1000 Toronto: Canadá vuelve a reunir a los mejores

Se han hecho de rogar pero ya están aquí otra vez. El Masters 1000 de Canadá vuelve a reunir a la flor y nata del circuito ATP en el primero de los dos torneos de esta categoría previos al inicio del último Grand Slam de la temporada, el US Open. Como es habitual, en año par la sede del torneo masculino se traslada a Toronto, mientras que las chicas cambiarán a Montreal. El cuadro masculino, cuyo sorteo se realizó el pasado viernes, nos deja encuentros a cara de perro desde la primera ronda y un camino de espinas para los grandes favoritos, entre los que no se encuentran este año ni Roger Federer ni Andy Murray. El suizo, finalista el año pasado ante Alexander Zverev, ha preferido descansar esta semana y estar a tope en Cincinnati, evento que ha ganado en siete ocasiones. El británico, por su parte, continúa continuará con su vuelta a las pistas también en Cincinnati. Tras ganar tres partidos muy disputados en Washington, Murray optó por la prudencia y se bajó justo antes del sorteo del cuadro. Estas dos son las únicas ausencias de renombre en el sexto Masters 1000 del año, cuya fase final se va a desgranar a continuación.

Nadal frente a especialistas en pista dura

No tuvo una gran actuación el actual número uno del mundo el año pasado. En uno de sus peores encuentros de la temporada, reconocido por él mismo, el manacorí cayó en la tercera ronda ante el joven local Denis Shapovalov. Pese a que eso no influyó para nada en su confianza (se proclamó campeón del US Open un mes después), Nadal tiene ganas de volver a ser campeón en Canadá, algo que hizo en 2008 y 2013. Dada su condición de primer cabeza de serie, el español hará su debut directamente en la segunda ronda, el miércoles 8, ante el ganador del Jared Donaldson-Benoit Paire.

Otros duelos atractivos de primera ronda son: Schwartzman-Edmund, Johnson-Fognini o Raonic-Goffin Lo que es seguro es que el camino del manacorí está lleno de jugadores agresivos, que tratarán de no darle ritmo y que se adaptan muy bien al cemento norteamericano. Nick Kyrgios (16) es un ejemplo de ello. El díscolo australiano podría cruzarse con el español en unos hipotéticos octavos de final, aunque para ello tendrá que ganar primero al suizo Stan Wawrinka en uno de los duelos más interesantes que nos deja la primera ronda.

Tras la baja de Murray, Wawrinka, que en principio iba a jugar la previa, ha sido agraciado con la última invitación para el cuadro final con el objetivo de sumar su primera victoria en pista dura (al aire libre) en la presente temporada. Otro jugador que busca buenas sensaciones tras su batacazo en Wimbledon es el croata Marin Cilic (6). Debido a una lesión en el aductor, Cilic no disputó ninguno de estos dos Masters 1000 previos al US Open, con lo que, estará deseoso de cuajar una buena actuación que le permita subir puestos en el ránking. El croata, futurible rival de cuartos de final para Nadal, se estrenará ante Vasek Pospisil o Borna Coric.

Otro de los nombres a tener en cuenta tendría que ser el de Juan Martín del Potro. El de Tandil llega como tercer favorito y tras caer ante el italiano Fabio Fognini (14) en la final del ATP 250 de Los Cabos (México). Precisamente, el de Sanremo también se puede volver a cruzar con el argentino en Toronto, aunque aquí sería en la tercera ronda. En cuanto a su primer rival, el japonés Kei Nishikori se postula para ello, siempre y cuando, venza al holandés Robin Haase. La última llave de la parte alta del cuadro la encabeza John Isner (8). El gigante de Greensboro ha comenzado con una de cal (título en Atlanta) y otra de arena ( primera ronda en Washington) una gira que suele ser muy provechosa para él. Isner y Del Potro podrían verse las caras en los cuartos de final, reeditando el encuentro del año pasado en Montreal que acabó con victoria del segundo en sets corridos. Por lo tanto y si los favoritos van cumpliendo los pronósticos, quedaría una semi Nadal-Del Potro, una auténtica delicia para los amantes del tenis.

Djokovic, la gran amenaza para Zverev

Recién llegado de la capital y con otro título más en el zurrón, Alexander Zverev está dispuesto a repetir su verano triunfal de 2017 y revalidar su cetro en Toronto. Tras la ausencia de Federer, el de Hamburgo pasa a liderar la parte baja del cuadro como segundo favorito, con lo que accede directamente a segunda ronda, donde se cruzará con el español David Ferrer o el 'qualy' estadounidense Bradley Klahn. Pero el gran peligro de está parte del cuadro yno sólo para Zverev, reside en un hombre: Novak Djokovic. Ya sin el influjo negativo, a todas luces, de Pepe Imaz y con su equipo de toda la vida nuevamente junto a él, el serbio se volvió a mostrar intratable en Wimbledon, coronándose por cuarta vez en Londres e inclinando a Rafa Nadal en una semifinal apoteósica.

El resto de encuentros con representación española son: Carreño-Nishioka, Ramos Viñolas-Herbert, Verdasco-Gojowczyk y Bautista-Harrison El actual número diez del mundo no defiende ni un sólo punto de aquí hasta final de año y, dado que todavía no está en los puestos más altos, se convierte en una china en un zapato para los principales cabezas de serie, comenzando por el propio Zverev, con el que se vería en cuartos, o el austríaco Dominic Thiem, séptimo favorito, y teórico rival en octavos. El problema para Djokovic radica en su primer oponente, un Hyeon Chung que ya sabe lo que es vencer al serbio esta temporada. Lo hizo en los octavos de final del Open de Australia y, pese a que las cosas han cambiado mucho para ambos desde aquello, no deja de ser un estreno la mar de exigente para el cuádruple campeón de este torneo.

Kevin Anderson y Grigor Dimitrov son los otros dos grandes nombres que faltaban por aparecer. El sudafricano y el búlgaro, cuarto y quinto cabezas de serie, respectivamente, se medirían por un puesto en semifinales, eso sí, si fueran cumpliendo con su condición de favoritos. El sudafricano, que tendrá a Donskoy o Rublev como primer rival, parece dispuesto a ello. Otra cosa es el bueno de Grigor, ausente en las últimas rondas de los principales torneos desde hace bastante tiempo. Situado ahora mismo en la 18ª posición en la Carrera hacia Londres, el número cinco del mundo se ha visto obligado a apretar sí o sí si quiere defender su título de 'Maestro' en la capital británica.

Una vez repasado el cuadro, lo verdaderamente importante recae ahora sobre los tenistas, que serán los encargados de cumplir o no con los pronósticos en esta vuelta al tenis de máximo nivel tras las vacaciones.

