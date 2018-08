Mihaela Buzarnescu: "Sólo pienso en los buenos momentos y en el juego que empleo"

Google Plus

La rumana Mihaela Buzarnescu se proclamó campeona del torneo de San José derrotando en la final a la griega Maria Sakkari. Tras dos finales perdidas esta misma temporada, Buzarnescu pudo coronarse en su tercera tentativa. Además, la jugadora de Bucarest se aupó hasta el puesto número 20 del ránking WTA, el mejor de su carrera.

La rumana afirmó estar algo inquieta antes de la disputa de la final, aunque fue capaz de gestionar esas emociones para llevarse el encuentro: "Estaba tratando de concentrarme en mi juego dejando de pensar cómo reaccionaría sí ganaba. Estoy muy contenta ya que jugué a un nivel muy alto de tenis además de saber recuperar mucha pista. Lo positivo para mí de la final fue que me pude quitar la presión de ser un partido muy importante. Pensé en un envite normal mientras estaba jugando. Incluso después del primer set, pensaba que Sakkari podía remontar. Por lo tanto, mentalmente no fue sencillo el enfoque y hasta el final no pude certificar mi triunfo".

Buzarnescu no había conseguido despegar del todo su carrera, pero todo cambió a partir de la fase previa del último US Open. "Ahora creo en mí y en todo lo que me rodea. Empecé a creer en mi juego cuando pasé la fase previa en el 2017. A partir de aquellos instantes, todo ha sido muchísimo mejor para mí. A partir de ahora, trataré de concentrarme en cada torneo", destacaba Buzarnescu.

Tras conseguir su primer título WTA, Buzarnescu quiere mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por el momento, y así lo explicó tras el partido: "Quizá ahora, las personas me miren diferente pero sinceramente no quiero cambiar nada. Sólo pienso en los buenos momentos y en el juego que empleo".

Su primera rival en el próximo torneo, el Premier 5 de Montreal, será la china Qiang Wang, procedente de la fase previa.