Presente y futuro del tenis canadiense

Miloš Raonić nació el 27 de diciembre de 1990 y, con tan solo 18 años, daba el salto como profesional. Durante los siguientes años fue escalando posiciones hasta que en 2011 consiguió hacerse un hueco entre los 100 mejores tenistas del mundo, y acabar dicho año como número 31 mundial, todo un record para su país. Gracias a su poderoso servicio y su revés a dos manos, fue encadenando una gran cantidad de victorias y buenas actuaciones que le hicieron llegar al top diez del ranking ATP en 2014. Acabó 2016 como el tercer mejor tenista del mundo, solo por detrás de Andy Murray y Novak Djokovic. Sin embargo, 2017 no sería un buen año para el tenista canadiense, comenzó a encadenar lesiones que lo dejaron fuera de la gran mayoría de torneos importantes impidiéndole defender puntos. A causa de esto fue cayendo en el ranking llegando a descender hasta el puesto 40. Durante lo que llevamos de año ha conseguido hacer una gira norteamericana más que decente para poder volver a estar entre los 22 mejores.

A todo esto, debemos sumar la irrupción en agosto de 2017 de un joven de 18 años llamado Denis Shapovalov. Se presentaba al Masters 1000 de Canadá prácticamente como un desconocido, era un habitual en el circuito Challenger, pero tan solo se había aventurado en la elite tímidamente y sin hacer mucho ruido. Ocupaba el puesto 143 del ranking ATP y fue capaz de eliminar a Juan Martin del Potro y Rafael Nadal de forma consecutiva. Aunque cayese en las semifinales frente al pequeño de los Zverev. Este torneo no solo le dio fama a nivel mundial, si no que le hizo avanzar 76 posiciones del ranking.

Después de un buen año a nivel individual, Shapovalov se presentaba al Masters 1000 de Roma habiendo conseguido tan solo unos días antes, llegar a semifinales del Mutua Madrid Open, siendo eliminado por Alexander Zverev,de nuevo, que acabaría siendo futuro campeón.

El problema para Raonić surge una vez llegamos al Masters 1000 de Roma. El canadiense defendía cuartos de final de su participación en 2017, sin embargo, este año no se pudo presentar, por lo que esos 180 puntos conseguidos por llegar a cuartos que debía defender, se le evaporan del ranking. Al mismo tiempo, el joven Shapovalov derrotó al cabeza de serie No. 15 Tomas Berdych, al holandés Robin Haase y cae en octavos de final frente a Rafael Nadal. Al haber llegado a octavos, consigue 80 puntos, lo que lo coloca en el ranking ATP con 1568 puntos. Raonić llegaba a esta cita con 1705 puntos, pero contando con la perdida de esos 180, cuando acabó el torneo, se colocó con 1525, siendo superado por Shapovalov y destronado como número uno canadiense por primera vez en toda la década.

"Es una locura. No tenía ni idea de esto. Es algo que he querido toda mi vida. Espero un día poder llevar a mi selección a la victoria en la Copa Davis", aseguraba Shapovalov al enterarse de que se convertía en el mejor jugador de su país. "Definitivamente, todo está pasando extremadamente rápido para mí. Estoy un poco en shock. Llevo mucho tiempo trabajando para conseguir esto, pero es una locura haberlo conseguido tan pronto. Esto es emocionante para mí. Es lo que me motiva a seguir trabajando y mantenerme ilusionado".

Todas estas victorias y ganancias de puntos son muy importantes para Shapovalov que se encuentra inmerso en conseguir una plaza para el próximo Next Generation ATP Finals, en el que juegan los ocho mejores tenistas menores de 21 años y que se celebrará en noviembre.