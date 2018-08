Muguruza también se ausenta de Montreal

Las lesiones continúan persiguiendo a Garbiñe Muguruza. Una semana después de anunciar que no sería de la partida en el Premier de San José, la tenista española también ha anunciado su ausencia del WTA Premier 5 de Montreal (Canadá), torneo que comenzó el pasado lunes y en el que defendía los cuartos de final alcanzados en la pasada edición. La razón vuelve a ser la misma que hace siete días: molestias en el brazo derecho. La actual número siete del mundo explicó en un breve comunicado los motivos de su renuncia al torneo y declaró que espera volver en un futuro a Montreal.

"Desafortunadamente, todavía me estoy recuperando de mi lesión en el brazo de la semana pasada. Hice todo lo que pude para intentar jugar aquí, pero desgraciadamente todavía no estoy lista y necesito un poco más de tiempo. Lamento no poder jugar aquí y espero regresar a Montreal en el futuro", afirmó. Muguruza tenía previsto reaparecer en este torneo tras no poder hacerlo tampoco en San José.

La bicampeona de Grand Slam sigue sin poder jugar un partido desde su derrota en la segunda ronda de Wimbledon ante la belga Alyson Van Uytvanck, encuentro que se disputó a principios de julio. Al ser una de las primeras cabezas de serie, la tenista de Caracas iba a debutar en Montreal directamente en segunda ronda ante la letona Anastasija Sevastova. Tras su renuncia, su puesto será ocupado por la puertorriqueña Mónica Puig, actual campeona olímpica.

Sin duda, se trata de un nuevo contratiempo en una temporada hasta ahora discreta por parte de Muguruza, que tratará de llegar a tiempo a Cincinnati, torneo también englobado en la categoría Premier 5 y del que es la vigente campeona. Una nueva baja supondría la pérdida de 900 puntos en el ránking y pondría en peligro su condición de top10.