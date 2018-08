Haase no hace concesiones frente al 'lucky loser' Youzhny

Google Plus

En una jornada marcada por la lluvia en el Masters 1000 de Toronto, el holandés Robin Haase selló el acceso a los octavos de final tras superar al ruso Mikhail Youzhny en dos sets (7-5, 6-2) tras una hora y 56 minutos de partido.

Haase se iba a medir al argentino Juan Martín del Potro, pero el argentino renunció a última hora alegando una lesión, por lo que su lugar lo ocupó Youzhny, quien curiosamente ya había renunciado a disputar el último partido de la fase previa frente a su compatriota Evgeny Donskoy.

El partido arrancó con tres breaks en los tres primeros juegos, dos de ellos a favor de Haase. El holandés tuvo incluso opciones para lograr un tercer break, aunque no conseguirlo no le impidió mantener su ventaja. Sin embargo, en el momento decisivo del set volvería a aparecer Youzhny para igualar el set a cinco, pero después no sería capaz de asegurar la rotura y acabaría cediendo esta igualada primera manga.

La irregularidad siguió marcando la pauta del partido también en la segunda manga, donde se lograron hasta cuatro roturas de servicio. Youzhny pareció acusar nuevamente molestias físicas, y es que solo ganó un 43% de puntos con su saque. Con tan poca oposición, Haase no encontró problemas para sentenciar el partido, aunque sus sensaciones tampoco fueron las mejores después de ceder un nuevo break al inicio del set.

A Haase le espera un duelo mucho más complicado en la tercera ronda, donde su rival será la gran sensación de la última edición del torneo, Denis Shapovalov. El canadiense, semifinalista el año pasado en Montreal (este torneo se disputa alternativamente en las dos ciudades), derrotó en la jornada de hoy al italiano Fabio Fognini (6-3, 7-5), que llegaba en plena forma tras ganar los torneos de Bastad y Los Cabos en las últimas semanas.