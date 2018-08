Stephens corta la racha de Carla en Montreal

Google Plus

Tercera ronda del torneo WTA de Montreal. Sloane Stephens número tres del mundo se encontraba tres años después de su último enfrentamiento con Carla Suárez, número 27 del ranking y procedente de la fase previa del torneo. En sus dos choques anteriores, la finalista de Roland Garros esta temporada se había hecho con la victoria, poniendo con la de hoy el tres a cero en su cara a cara con la tenista canaria.

Pocas opciones para Carla en el primer set

Los tres primeros juegos fueron los mas intensos del partido, las dos tenistas hacían lo posible por imponer su juego desde la línea de fondo forzando errores y ganando puntos de forma directa. En el tercer juego, se produjo la primera rotura de servicio a favor de la americana, Carla tuvo un 40-0 pero cometió errores y dejó entrar a su rival, en casi diez minutos de juego se consumó el quiebre. Stephens puso la directa ante una Carla que parecía noqueada, la número tres del mundo desarbolaba con golpes ganadores la resistencia de su rival. En 37 minutos se hizo con la manga por un claro 6-2.

Stephens sufrió al final del partido

El entrenador de Carla bajó en el cambio de set y le dijo a su pupila que tenía que seguir luchando, que se olvidara de quien tenía delante y que no estaba tan lejos, que siguiera forzando y que se metiera un poco mas en el resto si tenía ocasión. La táctica no funcionaba, Sloane se iba llevando los juegos con mucha claridad apoyada con unos winners que conseguía con una facilidad pasmosa. Carla se veía sin claridad de ideas y totalmente desarbolada. Ya con el cinco a uno, la norteamericana dispuso de tres bolas de partido, ya la suerte del partido parecía sentenciada, sin embargo, la favorita en este partido se lió y no consiguió cerrar. Ahora su tenis era presa de las dudas y eso le dio alas a Suárez que de repente empezaba a recortar distancias en el marcador hasta llegar al cinco iguales. El partido giró de nuevo y Stephens se puso seria, consiguió un break salvador y esta vez con su saque, pudo cerrar, pasando así a los cuartos de final.