Tsitsipas aprovecha los regalos de Zverev

No fue el partido más brillante el que disputaron Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto, pero sí uno de los más emocionantes. El alemán parecía tener el partido bajo control, pero Tsitsipas acabó sellando una gran remontada salvando hasta dos puntos de partido (3-6, 7-6(11), 6-4).

Zverev arrancaba el partido de la peor forma posible, perdiendo los dos primeros juegos sin sumar ni un solo punto. Pero con ese 2-0 en el marcador, su reacción fue fulgurante e inmediata, con dos roturas de saque consecutivas que le colocaron con una ventaja de 4-2. Lejos de conformarse, el tenista de Hamburgo cerraría el primer set con un tercer break.

En el segundo set la película no iba a variar demasiado, aunque esta vez Zverev no tuvo el despiste del inicio del partido, más bien al contrario, ya que se mostró intratable con su saque. Un solo break logrado en el tercer juego le sería suficiente al jugador germano para encarrilar el partido frente a un Tsitsipas que no encontró respuesta al juego de su rival en ningún momento del encuentro. Todo parecía bajo control hasta que Zverev tuvo que sacar para cerrar el encuentro. El alemán se despistó en el peor momento y Tsitsipas no desaprovechó la última opción de reengancharse al partido. Todo iba a quedar pendiente del desempate, donde los errores empezaron a aparecer en ambas raquetas. El griego se colocó con 3-1, pero ni mucho menos esa ventaja sería definitiva. Ambos tuvieron sus opciones de set y de partido y no fue hasta el 13-11 cuando Tsitsipas consiguió decantar el tiebreak a su favor.

En el tercer set siguió la dinámica errática por parte de ambos jugadores, en especial Zverev, muy frustrado por la forma en que había dejado escapar el segundo set. El alemán desaprovechó hasta cinco bolas de break en el tercer juego, antes de quebrar el saque de Tsitsipas en el siguiente turno de saque. Pero esta vez tampoco sería la definitiva, ya que el griego volvería a aprovechar una serie de errores de su rival para volver a igualar el partido. Con empate a cuatro, Zverev dejó escapar la enésima opción de sentenciar el partido con otros tres puntos de break. El que no desaprovechó su momento fue Tsitsipas, que acabó cerrando el partido al resto con cuatro puntos consecutivos, firmando así una extraordinaria remontada.

Tsitsipas jugará así sus primeras semifinales de un Masters 1000, y allí se encontrará con Kevin Anderson. El sudafricano tuvo muchos menos problemas para ganar su partido de cuartos ante Grigor Dimitrov (6-2, 6-2).