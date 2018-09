Análisis cuadro femenino WTA Premier 5 Cincinnati: Muguruza, ante la defensa de su cetro

Aún sin disputarse la final del torneo de Montreal (Canadá), el otro WTA Premier 5 de la gira veraniega, Cincinnati, ya tiene sorteado su cuadro final, liderado por la actual número uno del mundo y última finalista, Simona Halep. La rumana parte como primera favorita y, por lo tanto, debutará directamente en la segunda ronda ante su compatriota Irina-Camelia Begu o una jugadora procedente de la previa. La tenista de Constanza podría reeditar su duelo de semifinales en el citado torneo de Montreal ante la australiana Ashleigh Barty, decimosexta cabeza de serie, en los octavos.

Una ronda más adelante, Halep podría tener su particular revancha con su verdugo en la final del año pasado, la española Garbiñe Muguruza. La número siete del mundo llega a Cincinnati entre algodones y tras haberse bajado de San José y Montreal por problemas en su brazo derecho. Esto y los 1.000 puntos que defiende como campeona confieren una presión extra a la caraqueña, obligada de una vez por todas a obtener un gran resultado para no poner en peligro su condición de top10 y su billete hacia el Masters de Singapur. Su primera rival saldrá del choque entre la estadounidense Danielle Collins y la ucraniana Lesia Tsurenko. La letona Jelena Ostapenko, undécima favorita, se cruzaría con ella en unos hipotéticos octavos de final.

Tras su traspiés en Montreal cayendo a las primeras de cambio, Angelique Kerber buscará resarcirse en Cincinnati, torneo en el que llegó a la final en 2016. La vigente campeona de Wimbledon parte como cuarta favorita y en su estreno se verá las caras con la ganadora del Anastasia-Pavlyuchenkova-Aleksandra Krunic. Otra jugadora que necesita encontrar buenas sensaciones de manera urgente es la checa Karolina Pliskova (9). La campeona aquí hace dos años lleva mucho tiempo sin mostrar su mejor nivel y en la primera ronda tendrá un hueso duro de roer en Agniezska Radwanska. La sexta favorita del cuadro, Caroline Garcia, sería su rival por un puesto en los cuartos de final. La francesa tampoco tendrá un estreno fácil al medirse a la ganadora del Victoria Azarenka-Carla Suárez.

Hipotéticos cuartos de final parte alta: Halep-Muguruza y Kerber-Garcia.

Stephens, a seguir con su buena dinámica y Wozniacki busca reaccionar

Tras su espectacular comienzo de año conquistando su primer Grand Slam en el Open de Australia, Caroline Wozniacki no ha vuelto a encontrar la confianza necesaria para brillar como lo hizo en Melbourne. En Cincinnati tiene una nueva oportunidad de hacerlo y, como segunda cabeza de serie, también se encuentra exenta de la primera ronda, debutando en la segunda ante la holandesa Kiki Bertens o la norteamericana Coco Vandeweghe. Si este primer choque no se presenta nada sencillo para la danesa, más adelante la dificultad no hace otra cosa que aumentar. Jugadoras de la talla de Naomi Osaka, actual campeona de Indian Wells, o Anett Kontaveit, aparecen como futuribles rivales de la número dos del mundo en las rondas posteriores. En cuartos de final esperaría la ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie que, a su vez, debutará ante la rusa Svetlana Kuznetsova o una tenista de la fase previa.

La última llave del cuadro presenta también un alto nivel con la estadounidense Sloane Stephens a la cabeza. Tercera cabeza de serie, su rival en su primer partido saldrá de la previa, mientras que la checa Petra Kvitova se cruzaría con ella en los cuartos de final. Kvitova (8) podría protagonizar un estelar duelo de segunda ronda ante la dos veces campeona aquí, Serena Williams. La exnúmero uno del mundo regresa a la competición tras ser baja en Montreal y se medirá a la australiana Daria Gavrilova en su primer partido.

Posibles cuartos de final parte baja: Kvitova-Stephens y Svitolina-Wozniacki.