Rafa Nadal no jugará en Cincinnati

Rafa Nadal ha decidido darse de baja del cuadro principal de Cincinnati, el español tras el desgaste acumulado en el Masters 1000 de Toronto ha decidido parar hasta el US Open ya que no quiere forzar y correr el peligro de perderse el último Grand Slam de la temporada por una lesión, algo que le sucedió en las ATP World Tour Finals el año pasado. La pasada semana en tierras canadienses fue muy exigente para el campeón español que jugó tres partidos por encima de las dos horas. Rafa no estará en el medio oeste americano por primera vez desde 2014.

Rafa hizo declaraciones en Twitter sobre su decisión de no jugar este torneo: "Siento mucho anunciar que no jugaré en Cincinnati este año. La razón es que personalmente quiero cuidar mi cuerpo e intentar mantenerlo tan sano como me siento ahora. Estoy muy agradecido a mi amigo Andre Silva, director del Torneo de Cincinnati, quien después de hablar con él por teléfono entendió lo que le dije y comprendió mi situación. También estoy triste por los increíbles fans de Cincinnati y alrededores que me dan todo su apoyo. Estoy seguro de que nos veremos el próximo año y siento no poder estar con ellos este año. Gracias por el todo el apoyo, como siempre."

Tras haberse dado de baja Nadal perderá los 180 puntos que logró el año pasado cuando alcanzó los cuartos de final, ahí fue derrotado por el que posteriormente llegó a ser finalista del torneo, Nick Kyrgios. El español ya ganó este torneo en una ocasión, en 2013 derrotando a grandes tenistas como Roger Federer y John Isner. Rafa fue el último tenista en derrotar a Federer (el tenista más exitoso en la historia de este torneo) en Cincinnati, tras su baja el suizo se convierte en el máximo favorito para ganar esta edición de 2018, el que podría ser su octavo título.