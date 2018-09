Victoria sin brillo para Djokovic

Arrancó un nuevo Masters 1000 desde Cincinnati y Novak Djokovic fue el encargado de cerrar la jornada del lunes. El serbio lo hizo con una victoria bastante gris ante Steve Johnson (6-4, 7-6(4)) en dos horas de encuentro.

No fue el mejor partido de Djokovic en los últimos tiempos. Tras la prematura eliminación en Toronto la pasada semana, el serbio llegaba a Cincinnati con ganas de desquitarse, pero en su debut ante Johnson cometió demasiados errores no forzados y dio vida al tenista americano, que aun así no pudo ni siquiera forzar la tercera manga.

El primer set estuvo muy igualado y ninguno de los dos jugadores ofreció debilidades con su saque. Sin embargo, en los momentos decisivos fue Djokovic el que se mostró mucho más acertado, primero salvando la primera bola de rotura con 4-4 en el marcador y después cerrando el set con el primer break del encuentro.

En el segundo set se iban a ver muchas más idas y venidas. Todo parecía encarrilado para Djokovic, que se aseguraba otro break y colocaba el 3-0 en el marcador de la segunda manga. Sin embargo, Johnson no había dicho aún su última palabra, y con dos roturas consecutivas le daba la vuelta al marcador (3-4), aunque finalmente no sería capaz de afianzar la ventaja y el serbio volvía a igualar el partido. Hasta siete bolas de partido desaprovechó Djokovic en los dos últimos saques de Johnson antes de que el americano consiguiera forzar el desempate, pero ya ahí, tras algún que otro altibajo, el serbio no haría más concesiones y cerraría un encuentro bastante irregular.

Djokovic se enfrentará en segunda ronda al francés Adrian Mannarino, que venció en el primer encuentro del cuadro final disputado el domingo al italiano Marco Cecchinato (6-7(7), 6-4, 7-6(7)) en algo menos de dos horas y media de partido.