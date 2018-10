Mayer da un gran golpe

Contra todos los pronósticos, Leonardo Mayer venció a Lucas Pouille por 7-6 (7) y 6-4 en un partido que se extendió durante una hora y 46 minutos de juego. El argentino estuvo sólido con su saque y pudo consumar un muy buen triunfo para avanzar a la tercera ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati.

Desde la pelota inicial, el francés salió decidido a apurar a su rival que no se inquietó y le demostró su calidad tenística. Los primeros games fueron sumamente parejos, donde aún no se conocía quien sería el primero en romper el servicio de su rival. Hasta el 2-2 la paridad fue la constante, pero el latinoamericano tuvo las primeras opciones. En el sexto game, Mayer dispuso de tres pelotas de quiebre que no logró capitalizar, dándole vida a su rival.

Con las acciones 5-5, fue Pouille quien ahora tenía sus opciones, pero no las logró aprovechar y dejó pasar una oportunidad clave para hacerse con el episodio. El tie-break se asomaba en el horizonte y la manga se definió en la muerte súbita. El desempate fue casi igualado, pero los pequeños errores marcaron la diferencia. Ambos tuvieron set points, pero Mayer capitalizó el segundo e hizo suyo el capítulo inicial.

La segunda manga comenzó con la misma tónica que el resto del encuentro y los dos daban una muy buena clase de tenis. En el segundo juego, Mayer dispuso de doble break point que no pudo aprovechar. Una situación idéntica tuvo en el sexto game que tampoco logró capitalizar. El argentino seguía derrochando oportunidades, pero el quiebre era inminente. Estuvo demasiado cerca pero la chance le fue esquiva.

Sin embargo, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe y, por fin, el nacido en Corrientes pudo consumar una rotura para colocarse 5-4 y servicio para el partido. Con su saque no generó dudas y, en cero, selló un fantástico triunfo ante el número 17 del escalafón mundial, para acceder a la tercera ronda del torneo estadounidense.