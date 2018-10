Victoria trabajada de Cilic en su estreno en Cincinnati

El croata Marin Cilic se ha convertido en el primer hombre clasificado para los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati en la jornada de hoy miércoles. Aunque no lo tuvo nada fácil, el séptimo mejor jugador del ránking ATP logró una trabajada victoria ante el rumano Marius Copil, 90 del mundo y procedente de la previa, ante el que tuvo que remontar un set para vencer por 6-7(4) 6-4 y 6-4 en dos horas y 17 minutos de juego.

El encuentro no pasará a la historia por los números de ambos tenistas: 26 golpes ganadores y 40 errores no forzados para Copil y 19 y 41, respectivamente, para Cilic Este tipo de encuentros son clásicos en Cilic, especialmente contra jugadores de tan bajo ránking como hoy Copil. El croata no encontró las sensaciones en ningún momento y, pese a que dispuso de su servicio para ganar el primer set (5-3), lo perdió en el peor momento y terminó cediendo en la muerte súbita por 7-4. Lo mejor de Cilic fue su actitud, necesaria en días en los que no te terminan de salir las cosas. Gracias a eso y a que Copil no deja de ser un jugador que se mantiene a duras penas entre los diez primeros, el croata fue poco a poco revirtiendo la situación.

Un 'break' en el séptimo juego le dio la oportunidad de cambiar el rumbo del partido, algo que no desaprovechó para forzar el último set (6-4). Siguiendo esta misma línea, Cilic sacó petróleo de su única oportunidad de rotura y en el mismo juego que en el segundo set logró desequilibrar el partido de forma definitiva. El croata mantuvo la compostura y no se puso nervioso a la hora de cerrar el encuentro aprovechando su primera bola de partido (6-4). De esta manera, el séptimo favorito del cuadro sale indemne de un estreno trampa y buscará los cuartos de final de un torneo que ya ganó hace dos años ante el vencedor del Sam Querrey-Karen Khachanov.