Halep no falla ante Barty

La brasileña Paula Vieira daba inicio al partido aplazado por la lluvia. Un partido que comenzó con un ritmo frenético, y prueba de ello fueron la enorme cantidad de errores no forzados que ambas jugadoras iban cometiendo sobre la pista central del Lindner Family Tennis Centre de Cincinnati, Ohio. A pesar de la diferencia de ranking entre ambas, la joven de 22 años se adelantó primero en el marcador. Sin embargo, la número uno del mundo sacó su mejor tenis para devolver el break a su rival y se llevó la primera manga después de sumar una nueva rotura y firmar el 7-5 después de 46 minutos.

Barty, que antes del último juego de la primera manga requirió la presencia del fisioterapeuta por un problema en los tobillos, encaraba el segundo set sin margen de error ante una Halep que quería acabar lo antes posible con el partido debido a que debía jugar otro encuentro más a última hora de la jornada.

Un guion parecido siguió el inicio del segundo set, donde Barty olvidó la anterior manga y consiguió un break que le duró pocos minutos porque Halep empató de nuevo el choque. La rumana, que salvó una bola de break ante una rival que nunca se vino abajo, sumó una importante victoria que le permite seguir en lo más alto del escalafón tenístico. Asi, a la primera bola de partido que se le plantó a Halep, esta no falló y consumó la victoria.

Así, la número uno del ranking WTA descansará unas horas antes de volver a salir a la pista para medirse por un hueco en semifinales frente a la ucraniana Tsurenko. En el resto de enfrentamientos del torneo estadounidense, Keys vs Sabalenka, Kvitova vs Mertens y Svitolina contra la ganadora del Kontaveit vs Bertens completan el cuadro.