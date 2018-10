David Goffin gana enteros en Cincinnati

En uno de sus mejores partidos en lo que llevamos de temporada, David Goffin se ha plantado por vez primera en su carrera en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. El belga, actual número once del mundo, se deshizo con suma facilidad del sudafricano Kevin Anderson, cinco puestos por delante de él en el ránking y uno de los jugadores más en forma del momento, por 6-2 y 6-4 en uno de los choques aplazados en el día de ayer a consecuencia de la lluvia.

Anderson cometió demasiados errores no forzados, 26, por sólo once de Goffin Este era el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito ATP y no hubo color. Desde el primer punto, Goffin puso la directa y no dejó maniobrar en absoluto a un Anderson demasiado errático y con un porcentaje muy bajo de primeros servicios (49% en el total del partido). Cada vez que la bola se ponía en juego, Goffin hacía gala de su mayor explosividad de piernas y con sus cambios inteligentes de altura desactivaba con facilidad al sudafricano. Anderson sólo fue capaz de ganar dos turnos de servicio en el primer set y uno de ellos salvando dos bolas de 'break' de por medio. En 34 minutos de juego, Goffin puso un clarividente 6-2 en el marcador. El belga acabó con un 83% de puntos ganados con primer servicio, 13 de 15, que contrastaba con el 29% de Anderson con su segundo, cinco de 17.

Anderson opuso algo más de resistencia en el segundo set, en parte gracias a una leve mejoría con su servicio, pero al resto nunca pudo ni siquiera inquietar a su rival. Los juegos fueron pasando con rapidez hasta que en el noveno los nervios volvieron a atenazar al vigente finalista de Wimbledon. Sabedor de la importancia del momento, Goffin puso todo en juego y los errores de Anderson hicieron el resto.

Dos fallos consecutivos del de Johannesburgo le dieron el 'break' al belga, que no desaprovechó la oportunidad para cerrar con autoridad un partido dominado de principio a fin (6-4) y en el que no tuvo un gran desgaste físico, algo clave de cara a su duelo de cuartos de final que se disputará en unas horas. Precisamente, su rival será el vencedor de otro de los encuentros aplazados en el día de ayer, el que está midiendo en estos momentos en la pista Grandstand al australiano Nick Kyrgios frente al argentino Juan Martín del Potro.