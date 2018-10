David Goffin avanza a semifinales tras un duro partido

Debido a las condiciones climáticas, la carga de partidos ha aumentado en el antepenúltimo día de actividades en Cincinnati. Juan Martín del Potro tuvo un duro y largo partido (dos horas con 16 minutos) ante Nick Kyrgios (7-6(4), 6-7(6) y 6-2); mientras que David Goffin tuvo un partido menos peleado, que terminó en 76 minutos, ante Kevin Anderson (6-2 y 6-4). El belga terminó por avanzar a la semifinal de Cincinnati tras vencer al argentino en dos horas por 7-6(5) y 7-6(4). David Goffin se medirá ante Federer o Wawrinka por un pase a la final.

Buscando la segunda victoria del día

El enfrentamiento comenzó con David Goffin al servicio y sin mayores problemas, ambos mantuvieron su servicio sin ceder oportunidad de break. Fue hasta el séptimo juego cuando Delpo tuvo oportunidad de quebrar el servicio de Goffin, pero el belga se vio beneficiado por un error no forzado del argentino. “La Torre de Tandil” lució más cansado que su contrincante, fallando en algunos puntos importantes cuando Goffin sacaba para ponerse 6-5; antes de empezar el siguiente game, ambos tenían siete winners y un error no forzado.

Una cosa fue segura en el partido: cuando Delpo metía primeros y un drive potente, era letal. El primer parcial se decidió en tie break; David encontró un mini quiebre de manera rápida, y Juan Martín recuperó de manera rápida (3-2). El número once del mundo, perdía puntos cuando no metía primeros; pero la suerte le favoreció. Tras un drive que se fue largo, el belga tuvo set point con su servicio: atacó con precisión, con pelotas profundas y terminando con un gran drop shot, 7-6(5) tras 55 minutos para llevarse el set.

Quiebre tempranero y a sufrir

A diferencia del primer parcial, el número tres en el ránking se vio en problemas. David Goffin tuvo dos oportunidades de romper el servicio del argentino, Juan Martín salvó el primero arriesgando con su segundo servicio y convirtiendo su séptimo ace del match; sin embargo, con un revés a dos manos, Goffin se imponía 2-1.

Delpo tuvo tres oportunidades de recuperar lo cedido, Goffin salvó dos, y Delpo perdió la tercera oportunidad con una bola que se fue ancha. Con un ace, David se ponía en ventaja y con un error no forzado por parte del argentino, confirmaba el quiebre. El belga puso en aprietos a Delpo (30-15), quien tuvo que recomponer el camino para continuar en el partido. En el octavo juego, David falló un drive y Del Potro tenía la cuarta oportunidad de quiebre en el set. Goffin cedió con un revés que se fue largo y Del Potro igualaba el segundo set a 4. El argentino mantuvo su siguiente servicio.

Tras jugar un revés cerca de la red, Juan Martín del Potro lanzó expresiones de molestia con su muñeca. Goffin falló un smash y le daba la posibilidad a Delpo de obligar a un tercer parcial. David salvó el primero y los siguientes dos puntos para set que el argentino tuvo. El segundo parcial también se definiría en tie break, el cuarto del día para Juan Martín. El número tres, empezó de manera impecable: confiando en su drive consiguió el miniquiebre (2-0), el número once cedió el doble miniquiebre con una pelota larga. Sin embargo, Goffin recuperó lo perdido (2-3), con su servicio aumentó la ventaja (5-3) y tras una doble falta de Del Potro, la situación lo favorecía. Con un buen segundo turno de servicio, Delpo intentaba acortar la ventaja. Pero, el belga no cedió nada, y con su servicio terminó el set por 7-6(4) tras dos horas de partido.

David Goffin se convierte en el tercer semifinalista en el Western & Southern Open y espera al vencedor del partido entre Roger Federer y Stan Wawrinka.