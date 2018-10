Previa Novak Djokovic-Marin Cilic: revancha de la final de Queen´s

Novak Djokovic y Marin Cilic abrirán la jornada masculina de semifinales en Cincinnati. El serbio y el croata disputarán la primera semifinal y el ganador esperará rival en la gran final del domingo mientras que el perdedor pondrá la mente en el US Open de forma definitiva. El campeón de Wimbledon y el finalista del Open de Australia buscarán su primera final de Masters 1000 de la temporada tras haber llegado a esta semifinal a base de garra y corazón.

Novak vence pero no convence

Cincinnati es el único Masters 1000 que le falta por ganar a Djokovic para pasar a la historia como el primer tenista que ha sido capaz de ganar los nueve torneos de esta categoría. El serbio ha convencido pocas veces en este torneo pero a pesar de todo ha llegado cinco veces a la final, aunque nunca la ha acabado ganando. En su última actuación en 2015, estuvo contra las cuerdas en dos partidos (al igual que en esta edición) y finalmente acabó jugando la final que perdió con Roger Federer.

A base de creer en sí mismo y en no rendirse, el serbio está en las semifinales a pesar de no jugar su mejor tenis

Djokovic comenzó su andadura con una victoria en sets corridos menos convincente de lo normal ante Steve Johnson. En la segunda y tercera ronda ante Mannarino y Dimitrov (llegó a estar en este segundo partido break abajo en el segundo set también) respectivamente, cedió el primer set y finalmente acabó remontando tras jugar los dos últimos sets a mejor nivel. En los cuartos de final ante Milos Raonic, llegó a estar break abajo en los tres sets pero a base de garra, lucha y corazón logró sacar el partido adelante a pesar de no jugar un buen tenis.

El tenis del serbio no está siendo el mismo que le permitió ser campeón de Wimbledon hace un mes. Las vacaciones de verano parece que no le han ayudado a Novak ya que su imagen ha dejado mucho que desear tanto en Toronto como en algunos partidos aquí en Cincinnati. Djokovic tendrá una prueba de fuego ante un rival que puso a Rafa Nadal en apuros la pasada semana en Canadá. Tras ganar el tercer Grand Slam de la temporada, este será el segundo partido que jugará Djokovic ante un tenista del top10, tras el que jugó ante Dimitrov el pasado jueves. El campeón de Wimbledon necesitará volver a su mejor nivel en estos dos últimos partidos si quiere pasar a la historia el domingo.

Novak celebra la rotura cosechada en el tercer set de su partido ante Dimitrov. Foto: ATP World Tour.

Cilic en semifinales tras una sigilosa semana

Cabe decir que el croata es un tenista que suele pasar desapercibido en las primeras rondas de los torneos y hasta que llegan las últimas rondas no se le tiene en cuenta. Sin embargo, esta vez Cilic no ha llegado a meterse entre los cuatro mejores jugando su mejor tenis, sino creyendo en sí mismo y luchando a más no poder. Marin tampoco ha mostrado un gran nivel en este torneo a pesar de que se desenvuelva muy bien sobre esta pista. El actual número siete del mundo ya logró alzarse campeón en Cincinnati, lo hizo hace dos años derrotando a Andy Murray en la final.

Los dos primeros partidos que jugó el croata ante Marius Copil y Karen Khachanov dejaron mucho que desear. Cilic a priori debía de haberse llevado el triunfo en sets corridos al igual que lo hiciese en Montreal hace una semana, pero la cosa no fue así. Tras sufrir más de lo debido en sus dos primeros encuentros, en los cuartos de final logró una victoria cómoda que le ha hecho recuperar algo de confianza ante Pablo Carreño. Cilic se impuso al asturiano en sets corridos pero su imagen no fue tan buena como la mostrada en Canadá ante Nadal.

Cilic jugará su primera semifinal de Masters 1000 sobre pista dura, la segunda de la temporada

A pesar de todo, el croata ha logrado meterse entre los cuatro mejores de este torneo y esta será su segunda semifinal de Masters 1000 en este 2018. El campeón de Queen´s y finalista del Open de Australia tiene una gran oportunidad para quitarse ese mal sabor de boca que fue su pronta eliminación en Wimbledon hace cinco semanas. Cilic tiene su segundo título en Cincinnati y su segunda corona de Masters 1000 a dos victorias pero para poder lograrlas necesitará subir su nivel, sino se quedará a las puertas como en Melbourne.

Cilic buscará su primera final tras la de Queen´s el pasado mes de junio. Foto: ATP World Tour.

Cara a cara

Marin Cilic salvó una bola de partido ante el serbio para alzarse con el título en Queen´s

Históricamente, Novak Djokovic siempre se le ha resistido a Marin Cilic salvó en sus dos últimos enfrentamientos donde el croata ha sido quien se ha acabado llevando la victoria. Djokovic antes de París 2016 se llevó los 14 partidos que disputaron previamente entre ellos. Sin embargo, lograr su primera victoria ante el ex número uno del mundo ha motivado a Cilic que logró su segundo título en Queen´s en junio derrotando al serbio en un partido muy igualado. Novak manda en el cara a cara por 14-2 pero lleva sin ganar a Marin casi tres años, su última victoria ante él fue en 2015 en las semifinales el US Open, ahí el serbio logró una cómoda victoria en sets corridos.

Un puesto en la final en juego

A pesar de no jugar su mejor tenis ambos se han metido entre los cuatro mejores de este torneo

Esta semifinal en Cincinnati acogerá el encuentro número 17 entre estos dos tenistas balcánicos, ambos no han convencido apenas durante toda la semana pero a la hora de la verdad pueden cuajar una gran actuación sin problemas. Los dos tenistas ya hicieron disfrutar a los aficionados de Queen´s en la final el pasado mes de junio y esta vez la afición americana deseará que suceda lo mismo que hace dos meses en tierras británicas. El partido se antoja muy igualado, ninguno de los dos está jugando su mejor tenis y están llegando lejos a base de garra y corazón. Novak saldrá favorito pero Cilic al igual que lo hiciese las dos últimas veces que jugó contra él, buscará dar la sorpresa.

Además de un puesto en la final, los 600 puntos que otorga el torneo al finalista les dejaría muy cerca de clasificarse para las finales ATP. Alcanzar la final de este torneo podría casi asegurar a los dos tenistas un puesto en las ATP World Tour Finals, los 600 puntos de la final colocarían a Djokovic con 4.000 puntos, una cifra con la que nadie se quedó fuera en el pasado de la última cita de la temporada. Cilic lograría alcanzar los 3.700, una bonita cifra también que salvo una lesión tampoco ha impedido a nadie jugar en Londres el último torneo del año.