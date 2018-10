Bertens vuelve a doblegar a Kvitova

Por segundo torneo consecutivo, Kiki Bertens ha vuelto a interponerse en el camino de Petra Kvitova. Tras su victoria de la semana pasada en los octavos de final del Premier 5 de Toronto, la holandesa volvió a dar buena cuenta de la checa y esta vez con una mayor recompensa: su primera final en otro Premier 5, Cincinnati. La número 17 del mundo logró remontar por 3-6 6-4 y 6-2 a la checa en una hora y 55 minutos de juego en un choque en el que Bertens acabó mucho más entera, tanto a nivel físico como mental.

Kvitova se desplomó a partir del segundo set y terminó cometiendo 48 errores no forzados, 27 más que Bertens​ La empresa no era nada sencilla para la tenista de Wateringen. No en vano, enfrente tenía a una Petra Kvitova que no había cedido en ninguna de las cinco semifinales que había disputado en este 2018. De hecho, cada vez que la checa había llegado este año a los cuartos de final de un torneo , se lo había acabado llevando. Y eso pareció que iba a suceder hoy, sobre todo tras un primer set en el que la pegada de Kvitova fue demasiado para Bertens. La checa remontó una desventaja de 3-2 para ganar los siguientes cuatro juegos y llevarse la manga por 6-3.

Kvitova se desploma al servicio

Una de las claves de esa primera manga fue el agujero con el segundo servicio de Bertens, con sólo un 29% de puntos ganados, cuatro de catorce. La holandesa fue mejorando paulatinamente ese aspecto pero lo que verdaderamente produjo el cambio del rumbo del encuentro fueron los innumerables errores de su rival, especialmente al servicio. Acostumbrada a jugar siempre al límite, Kvitova fue perdiendo sensaciones con sus golpes y comenzó a acumular un error tras otro. El partido se tornó desde entonces en una montaña rusa llena de roturas de saque por ambas partes y en la que Bertens salió beneficiada para poner el 6-4 en el segundo set tras otro 'break' en blanco.

La tendencia había cambiado notablemente con respecto al primer set. A Kvitova no le iban ni las piernas ni la cabeza, todo lo contrario que a Bertens que, al contrario de lo que sucedió en la final de Madrid del pasado mes de mayo, sí que supo rematar a la checa cuando tuvo su oportunidad. Con otro 'break' más, el cuarto consecutivo, la holandesa inició con una ventaja de 3-0 el set definitivo. Kvitova trató de entrar al partido pero físicamente estaba rota y su rival ya no daba tantas facilidades al servicio. Con un error de derecha, el número 48 en el total del partido, la checa entregó un encuentro (6-2) que ya estaba visto para sentencia desde hacía rato y que sirve a Bertens para confirmar que va muy en serio con su tercera final de la temporada.

Tras el título en Charleston y la final perdida ante Kvitova en Madrid, Bertens tendrá la oportunidad mañana de lograr su segundo trofeo del año y el tercero de su carrera. Su rival saldrá de la segunda semifinal que disputarán en unas horas la vigente finalista y número uno del mundo, la rumana Simona Halep, frente a otra de las sensaciones del torneo, la joven bielorrusa de 20 años Aryna Sabalenka.