Djokovic derrota a Federer y entra en la historia del tenis

Novak Djokovic derrotó a Roger Federer en la final del Masters 1000 de Cincinnati por un doble 6-4 y logró entrar en la historia del tenis como el primer tenista capaz de ganar los nueve torneos de Masters 1000. El serbio que había perdido sus cinco anteriores finales anteriores en el medio oeste americano logró derrotar al tenista más exitoso de la historia del torneo, que le ganó tres finales en el pasado. Djokovic jugó su mejor partido de la semana mientras que el tenis del suizo dejó mucho que desear. Gran semana para el serbio que también rompe su sequía de más de dos años sin ganar un Masters 1000.

Inicio potente del serbio

Djokovic comenzó muy fuerte logrando dos bolas de rotura ante un Federer algo errático. Sin embargo, en los momentos de presión el suizo fue capaz de conectar grandes primeros servicios que el serbio no pudo meter en pista. Roger se hizo con el primer juego del partido y hasta el séptimo no volvimos a ver bolas de rotura. De nuevo fue el suizo quién estuvo contra las cuerdas, sus primeros servicios le salvaron en las dos primeras amenazas de Novak pero en la tercera no iba a ser así. Djokovic metió el resto en pista y tras dos buenas derechas de Federer que el serbio las devolvió perfectamente, llegó el error del suizo y consigo la rotura.

Novak logró lo que ningún tenista había logrado en Cincinnati desde David Ferrer en 2014, romper el servicio a Federer. El serbio tomó ventaja por primera vez en todo el encuentro y se quedó a dos juegos de ganar la primera manga. Djokovic consolidó la rotura y en el noveno juego con 5-4 en el marcador sacó para ganar el set. El nivel de Roger al resto fue muy bajo durante toda la primera manga y en este juego decisivo la cosa no iba a mejorar. El suizo cometió muchos errores al resto en los puntos que Novak jugó con el segundo saque, lo que permitió al serbio ganar este último juego y el set con comodidad. 6-4 para Djokovic que se quedaba a un set de hacer historia en el tenis.

Djokovic le da la vuelta al set

El segundo set contó con mucha emoción al principio, Federer se vio obligado a darle la vuelta a un 0-30 al inicio tras dos errores. La tensión estaba por los aires y en el siguiente juego llegaron tres errores consecutivos de Novak que hicieron que el juego pasase de 40-15 a ventaja para el suizo, su primera bola de rotura del partido. A la primera llegó la vencida para Federer ya que la presión pudo con el serbio y este cometió una doble falta. Sin embargo, el suizo no pudo consolidar, los errores regresaron y Djokovic con su segunda bola de rotura se hizo con el break de vuelta.

Los problemas continuaron para Roger de nuevo en el séptimo juego, el suizo contó con cinco bolas para mantener su servicio (un 40-0 incluido) pero fue incapaz de sacar el servicio adelante. Djokovic a la primera cerró su rotura con un gran passing con su derecha, los errores nada habituales con el servicio le costaron muy caro a Federer en su octava final en Cincinnati. En el décimo juego, Novak sacó para ganar su primer título en el oeste americano y para pasar a la historia y la presión no le jugó una mala pasada. Un nuevo error de Federer le dio al serbio el set, el partido, su primer torneo aquí y el pase a la historia del tenis una vez más.

Novak entra en la historia

El serbio entrará en los libros de la historia de este deporte una vez más y lo hará esta vez como el primer jugador en toda la historia en ganar los nueve torneos de Masters 1000. Tras haber perdido cinco finales, tres ante Federer, a la sexta llegó la vencida para Djokovic que derrotó a un Roger que nunca antes había perdido una final en este torneo. Después de derrotar a los tres últimos campeones de este torneo (Federer, Cilic y Dimitrov), Djokovic ha roto su mala racha de dos años sin ganar un Masters 1000 en un sitio donde nunca levantó el trofeo de campeón antes. Una semana que nunca olvidará el gran Novak.