Novak Djokovic: "Cuando he ganado el último punto de partido he sentido el alivio y la satisfacción del logro"

Volvía uno de los clásicos del circuito ATP después de dos años y medio. Novak Djokovic frente a Roger Federer con el título del Masters 1000 de Cincinnati en juego. El encuentro no defraudó, con los dos tenistas exprimiéndose al máximo para llevarse la victoria que acabó cayendo del lado del serbio (6-4, 6-4), que rubricaba así una excelente semana consiguiendo el único gran torneo que le faltaba, convirtiéndose en el primer jugador de la historia en lograrlo.

A pie de pista y durante la entrega de trofeos, Djokovic recalcó el buen hacer de Federer durante el partido: "Era mi sexta final aquí y de nuevo ante Roger Federer, el jugador más dominante en la historia de este torneo. Siete veces campeón y el hombre que me había ganado ya tres finales. Es difícil entrar a la pista con estos datos, sabiendo que cada vez que choqué con él en esta pista salí perdedor. Pero al mismo tiempo sentía la confianza necesaria después de toda la semana, sabía que tendría mis opciones. Ha sido un partido perfecto".

El serbio no ha tenido una semana nada fácil, cediendo hasta cuatro sets durante el torneo, y así lo destacaba después de la final: "Me he ido sintiendo cada vez mejor según iban pasando los días de la semana. En el pasado, cuando tenía que remontar partidos que iba perdiendo por un set y break abajo, siempre solía terminar pisando la final y acababa jugando muy bien. Esto mismo es lo que ha ocurrido esta semana. Además, creo que el de hoy fue el mejor partido que jugué en el torneo".

Nole dio también valor al hito de convertirse en el primer jugador en ganar todos los Masters 1000: "Honestamente, no era algo que tuviera demasiado en la cabeza, pero sí era un objetivo que me servía de inspiración y motivación a la hora de afrontar este torneo, aunque no quería que resultase un extra de presión. Solo cuando he ganado el último punto de partido he sentido el alivio y la satisfacción del logro. Definitivamente, se trata de uno de los momentos más especiales de mi carrera. Ser el único hombre de la historia en ganar todos los Masters 1000 y todos los Grand Slams me hace sentir tremendamente orgulloso para el resto de mi vida".