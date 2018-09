Roger Federer: "No me veo favorito al US Open, ahora mismo Nadal y Djokovic lo son más"

Roger Federer finalmente perdió su primera final en el Masters 1000 de Cincinnati. Lo hizo en la octava ocasión después de haber ganado las siete anteriores que había disputado. Para colmo, la derrota fue ante un Novak Djokovic que había perdido las cinco anteriores que había disputado anteriormente y, además, conseguía convertirse en el primer jugador de la historia en conseguir el Golden Masters. Es decir, el primer jugador de la historia que ganaba los nueve Masters 1000 del circuito ATP.

“Hay que felicitar a Novak porque hoy ha hecho historia. No estoy feliz por lo que ha logrado esta semana, ni por lo que ha logrado hoy, pero a lo largo de tu carrera ha alcanzado objetivos impresionantes. Enhorabuena. Este es uno de los torneos que más me han gustado jugar desde siempre, ha sido un placer volver a disputar una final y espero volver el año que viene”, alababa la machada del serbio en los Masters 1000 durante la entrega de trofeos.

"En mi opinión, deberíamos hablar de Novak y que ha hecho historia hoy, no de que he jugado mal y que he fallado muchos restos de segundo saque. Definitivamente, hoy no fue mi mejor día al resto, esto es así. Novak ha sacado muy bien y a mí se me han escapado muchísimos puntos con el segundo saque en el lado de mi derecha, aunque todavía no sé muy bien por qué ha ocurrido esto”, reconocía el suizo su mal partido en la final.

“No siempre se pueden encontrar las respuestas a todo lo que pasa en la pista, simplemente pasó. Él ha merecido ganar este partido y yo no he sido lo suficientemente bueno, pero lo acepto. Ha sido una buena semana, estoy feliz de que se haya terminado y ahora ya estoy pensando en descansar. Está todo bien”, afirmaba el número dos del mundo.

Tras las grandes actuaciones de Nadal en Toronto y ahora de Djokovic en Cincinnati, Federer es consciente de que ellos dos son los principales favoritos para conseguir ganar en el próximo US Open. “Va a ser divertido. No me veo como favorito, creo que ahora mismo Rafa y Novak serían los máximos favoritos, en mi opinión. Voy a trabajar mucho para llegar a punto al US Open, tengo que enfocar toda mi energía y luego tener algo de suerte para poder tener alguna oportunidad. Para mí sería muy especial hacer algo grande allí diez años después. Como siempre, primero habrá que ver el sorteo, pero intuyo una edición muy entretenida”, reconocía.

Por otra parte, el helvético declaró que el final de la temporada 2017 será mucho más entretenido que el de la temporada pasada, con muchos de los grandes jugadores sanos a excepción de Andy Murray. “Esta temporada creo que tendremos un final muy emocionante, es probable que tengamos muchos jugadores sanos, o al menos más sanos de lo que algunos llegaron el año pasado. Es agradable ver cómo Novak ha sido capaz de regresar arriba, también ver a Milos jugando bien de nuevo. Stan parece que vuelve a mostrarse sólido y lo mismo pasa con Nishikori. Todos ellos son jugadores muy importantes que nos faltaron durante los últimos nueve meses”, finaliza Federer.