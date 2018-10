Halep, ausente en New Haven por lesión

Estas dos últimas semanas realmente productivas pero también de mucho desgaste han pasado factura en el cuerpo de Simona Halep. La actual número uno del mundo anunció en el día de ayer que renunciaba a disputar el torneo de New Haven (Estados Unidos), de categoría Premier, debido a una lesión en el tendón de Aquiles de su pie derecho. La propia Halep se encargó de dar la mala noticia a través de un comunicado remitido por la organización del torneo.

"Realmente quería jugar y he visto que muchos seguidores habían comprado entradas para verme, pero siento mucho dolor en mi tendón de Aquiles y necesito descansar", afirmó. La tenista rumana, que lidera de manera holgada el ránking mundial tras conquistar los títulos de Shenzhen, Roland Garros y Montreal, también cuenta con un triunfo en New Haven en 2013, aunque no lo juega desde 2014.

Gracias a su condición de cabeza de serie, Halep iba a debutar directamente en segunda ronda. Ahora, su puesto será ocupado por la suiza Belinda Bencic, que cayó en la fase previa pero que se beneficia de su condición de 'lucky loser' para sustituir a la rumana y medirse en la segunda ronda a la italiana Camila Giorgi. El torneo de New Haven, que tiene lugar durante esta semana y hasta el próximo domingo en el Connecticut Tennis Center de Yale, reparte 800.000 dólares en premios y supone la última parada de las jugadoras del circuito de la WTA antes del comienzo del último Grand Slam del año, el US Open, el próximo lunes 27.

Precisamente, en este torneo Simona Halep no defiende ni un sólo punto ya que cayó el año pasado en la primera ronda ante la rusa María Sharapova. De ahí que la tenista de Constanza quiera preservar su estado físico al máximo posible para llegar en las mejores condiciones a Nueva York.