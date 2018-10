Kyle Edmund continúa victorioso

El mejor británico rankeado del momento, tras las lesiones y el aún esperado regreso de Andy Murray, Kyle Edmund se encuentra en su mejor momento tenístico. El jugador no para de sumar en una temporada bastante regular para él. En el ATP de Winston Salem Open, último torneo previo al Us Open, el británico avanzó a los cuartos de final al vencer al español Roberto Carbálles por 7-5 y 7-5.

Edmund, el número 16 del mundo, ganó el partido en sets corridos. El primer set fue bastante apretado. Ambos jugaron tuvieron un gran nivel de juego y una gran consistencia de golpes desde el fondo. En el onceavo juego Kyle logró romper el servicio del español para llevarse el primer parcial por 7-5. Algo molesto el español por perder oportunidades iba a seguir jugando con el mismo nivel.

En el segundo set, Kyle tuvo tres puntos de quiebre temprano pero no pudo llevarlo a cabo. Los jugadores no bajaron el nivel de juego. La calidad de golpes y la energía de ambos no bajaron en ningún momento. Sin embargo, en el décimo juego, Edmund repitió lo mismo que en el primer set y rompió el saque de Carbálles. Tras una hora y 31 minutos de un gran nivel de juego Kyle Edmund se terminó llevando el partido por 7-5 y 7-5.

Kyle Edmund, finalista esta temporada en el torneo de Marraquech, se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Steve Johnson, quién viene de superar a Jaume Munar, otro español, por 6-4 y 6-4.

El ATP 250 de Winston Salem Open se juega sobre superficie dura y pertenece al Us Open Series, previo torneo al último Grand Slam del año. Reparte más de 700 mil dolares en premios y el campeón defensor es el español Roberto Bautista Agut, quién este año no participó del certámen.