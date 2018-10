Análisis cuadro femenino US Open: Muguruza, en el mismo lado que la número uno y la vigente campeona

No lo tendrá fácil Garbiñe Muguruza para desquitarse de su, hasta ahora, pobre 2018. Y es que la caraqueña, ahora en el puesto 12 del ránking ATP, ha quedado encuadrada en el mismo lado que la rumana Simona Halep, número uno del mundo, y que la vigente campeona, la estadounidense Sloane Stephens, en el sorteo de la fase final del último Grand Slam de la temporada, el US Open, que se celebró en la tarde del pasado jueves. Muguruza, que el año pasado acudía a 'Flushing Meadows' como la mejor jugadora del mundo, necesitará encontrar su mejor versión, esa que por el momento no ha aparecido más que en pinceladas durante este año, para conseguir llegar lejos en un evento en el que nunca ha pasado de octavos de final.

De momento, su primera rival será la china Shuai Zhang, de 29 años y actual número 34 del mundo. La china es una jugadora agresiva y ya el año pasado estuvo muy cerca de vencer a la checa Karolina Pliskova en la tercera ronda.

Precisamente, esta última podría cruzarse con Muguruza en los octavos de final. La octava cabeza de serie lleva meses sumida en una enorme crisis de juego y para levantar cabeza se ha puesto en manos de la española Conchita Martínez, excapitana de Copa Davis y Copa Federación, además de haber trabajado también con la citada Muguruza.

Encabezando esta parte alta del cuadro se encuentra la rumana Simona Halep. La número uno del mundo llega sin presión a Nueva York (el año pasado cayó en la primera ronda ante María Sharapova) aunque con molestias en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, que le obligaron a renunciar al torneo de New Haven. Halep se medirá el lunes a la estonia Kaia Kanepi, exnúmero 15 del mundo pero ahora en el puesto 44.

Sara Sorrines se medirá a la australiana Daria Gavrilova, 25ª favorita, mientras que Lara Arruabarrena lo hará ante la ucraniana Kateryna Kozlova En el camino de la rumana aparecen las hermanas Williams. Tanto Serena, que debutará ante la polaca Magda Linette, como Venus, que lo hará con la rusa Svetlana Kuznetsova, se cruzarían en la tercera ronda en el que sería, sin duda, uno de los momentos del torneo. La vigente campeona y tercera cabeza de serie, Sloane Stephens, sería la rival de Halep o Muguruza en una hipotética semifinal, pero antes de eso, la estadounidense iniciará su defensa del título ante la rusa Evgeniya Rodina. La belga Elise Mertens (15) o la ucraniana Elina Svitolina (7) se presentan como las principales oponentes de Stephens antes de esas posibles semifinales. Svitolina, necesitada de dar un golpe encima de la mesa en un torneo grande, tendrá como primera rival a la local Sachia Vickery.

Posibles cuartos de final parte alta del cuadro: Halep-Muguruza/Pliskova y Stephens-Svitolina.

Una parte baja con muchas candidatas

Si en la parte alta el favoritismo de Halep está fuera de toda duda, en la parte baja el abanico de candidatas es mucho más amplio. Hasta su éxito en el pasado Open de Australia, el US Open siempre había sido el torneo de Grand Slam que mejor se le había dado a Caroline Wozniacki. La danesa, doble finalista en 'La Gran Manzana' en 2009 y 2014, persigue de forma incesante encontrar el nivel que exhibió en Melbourne y Singapur, aunque no ha tenido mucha suerte hasta ahora. La campeona en 2011, la australiana Samantha Stosur, será la primera piedra de toque para la segunda favorita, que tiene como otras amenazas a la estonia Anett Kontaveit (28) y, sobre todo, a la holandesa Kiki Bertens (13). La reciente vencedora del Premier 5 de Cincinnati atraviesa el mejor momento de su carrera y su actual ránking la convierte en un serio peligro para la propia Wozniacki y demás favoritas.

Otros duelos de tenistas ilustres en primera ronda son: Sharapova-Schnyder, Bouchard-Tan, Azarenka-Kuzmova y Zvonareva-Blinkova Otra que tiene una cuenta pendiente en los Grand Slams este año es Petra Kvitova. La checa, quinta favorita y ganadora de cinco títulos este año, sólo ha ganado dos partidos en torneos grandes en este 2018, ambos en Roland Garros, cayendo a la primera tanto en Australia como en Wimbledon. El principal problema de Kvitova son los comienzos. Si es capaz de acceder a la segunda semana, la tenista de Bilovec se transforma y puede perfectamente hacerse con el torneo. Su primera rival será otra veterana, la belga Yanina Wickmayer. En la tercera ronda la esperaría otro joven valor en alza, la bielorrusa Aryna Sabalenka (26), mientras que en octavos aparecería la rusa Daria Kastkina (11).

La última llave del cuadro nos lleva a la campeona de hace dos años, Angelique Kerber. Situada de nuevo entre las mejores y con la vitola de llegar como vigente campeona de Wimbledon, la de Bremen aspira a llegar otra vez muy lejos en un torneo en el que, al igual que Halep, tampoco defiende ni un sólo punto. La rusa Margarita Gasparyan será su primera contendiente. En un posible octavo de final, Kerber podría encontrarse con la finalista del año pasado, una Madison Keys (14) que sigue siendo muy irregular pero que ante su público se crece exponencialmente. La francesa Caroline Garcia parte como sexta favorita y tampoco se libra de un estreno sencillo al medirse a la exnúmero cuatro del mundo, la británica Johanna Konta, ahora la número 46. Por esa parte también aparece la segunda gran baza española, la grancanaria Carla Súarez Navarro, 30ª cabeza de serie, que hará su debut frente a la local Nicole Gibbs. Carla y Garcia podrían cruzar sus caminos en una hipotética tercera ronda.

Posibles duelos de cuartos de final parte baja del cuadro: Garcia-Kerber y Kvitova-Wozniacki.

Cuadro femenino completo US Open 2018 aquí: