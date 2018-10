Kerber: "Ahora tengo mucha más experiencia que antes"

Hace dos años, Angelique Kerber coronaba el mejor año de su carrera con su segundo título de Grand Slam, el US Open, y alcanzando la cima del ránking WTA por primera vez en su carrera. La presión de defender tal preciado lugar hizo mella en la cabeza de la alemana, que no rindió como esperaba en un 2017 aciago, cayendo, entre otras derrotas, en la primera ronda de 'Flushing Meadows' ante la japonesa Naomi Osaka. Las cosas han vuelto a cambiar radicalmente en apenas 365 días. Kerber acude al último grande de la temporada nuevamente instalada entre las mejores del mundo, la cuarta en concreto, y con la vitola de ser la vigente campeona de Wimbledon, trofeo que alcanzó el pasado mes de julio al imponerse en la final a la estadounidense Serena Williams.

De este modo, la de Bremen tiene la posibilidad de lograr un segundo Grand Slam consecutivo por vez primera en su carrera afirmando que nunca se ha sentido mejor que ahora. "Mi objetivo ha sido mejorar mi nivel de juego en los últimos dos años y creo que ahora tengo mucha más experiencia que antes. Vuelvo a disfrutar del tenis, de la manera en la que estoy jugando, de los aficionados que vienen a la pista a verme jugar. Disfruto cada instante que estoy en la pista. Hay varias cosas que he cambiado con respecto a los años anteriores y eso es lo que me ayuda a jugar mejor y a haber ganado Wimbledon", declaró Kerber durante el Media Day previo al inicio del torneo.

Sin embargo y pese a su éxito en la hierba del All England Club, la pupila de Wim Fissette no ha disfrutado de las mejores sensaciones en los torneos previos al US Open, logrando sólo una victoria entre Montreal y Cincinnati. La alemana, en cambio, rezuma optimismo y afirma sentirse mejor que hace un par de semanas. "Me siento mejor que en Cincinnati. El poder estar aquí de nuevo, con energía y con los buenos recuerdos que tengo de hace un par de años, me hace estar preparada para todo. Sé que no llego con mucho rodaje de partidos pero he estado practicando sets y, aunque no sea lo mismo que jugar un partido, también es importante", finalizó.

Kerber debutará en la jornada del martes ante la rusa Margarita Gasparyan y tiene en su parte del cuadro, entre otras, a las estadounidenses Coco Vandeweghe y Madison Keys, protagonistas de una de las dos semifinales en la pasada edición, como potenciales rivales en rondas posteriores.