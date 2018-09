Rafael Nadal: "Aunque Ferrer no esté atravesando un buen momento, tiene mucho nivel de tenis"

Rafael Nadal fue uno de los jugadores que acudieron al pasado Media Day del US Open para disfrutar junto al público de un buen rato junto a otros grandes jugadores del circuito masculino y femenino. El español aprovechó para dar su punto de cómo ve el inicio de este último Grand Slam de la temporada, donde se peleará entre otras cosas por el número uno.

Para tratar de conseguir mantenerse en la cabeza de la clasificación ATP, el manacorí debutará en Flushing Meadows frente a su buen amigo David Ferrer, en lo que será el gran partido de la primera ronda del torneo con permiso del Dimitrov vs Wawrinka. "Tenemos una gran historia juntos. David es un buen amigo mío. Ha sido un grandísimo jugador durante mucho tiempo y a pesar de que no esté atravesando un buen momento en cuanto a resultados se refiere, es un tenista con un nivel alto de tenis. Como ya dije en otros torneos, no soy un tenista que vaya mirando que rival podría enfrentarme en rondas futuras. No me importa mucho la verdad", decía sobre su primer rival.

El número uno del mundo puso a otro nivel un torneo como el US Open con respecto al resto de torneos menores por todo lo que representa jugar un Grand Slam, incluyendo mucha más dificultad por ser más partidos y más largos. "En este tipo de torneos hay que saber sufrir, pero a la vez hay que salir a disfrutar de cada partido. Entrenamos todos los días para estar listo para encuentros como éste. La atmósfera en New York es espectacular y es muy difícil de comparar. Todo el mundo tiene que estar preparado para aceptar estos momentos", afirmó el vigente campeón del torneo.

Nadal tampoco tiene claro quién es el máximo favorito al título por la gran cantidad de grandes jugadores que se enfrentan en esta cita de mucho nivel, pero reconoce el gran momento de un Djokovic que viene de ganar en Wimbledon y de completan el Golden Masters al conquistar Cincinnati por primera vez. "El torneo comienza desde primera ronda y es posible que veamos sorpresas nada más comenzar. Con la next gen llegando desde abajo y creando cada vez más problemas, en cualquier momento te pueden derrotar. Analizando a jugadores: Thiem está jugando muy bien, Zverev tiene que dar un paso adelante en algún momento en los Grand Slams. Luego tenemos a Shapovalov, Kyrgios, Isner, Del Potro que también tienen muchas posibilidades. Y no podemos olvidarnos de Federer y Djokovic que están en un gran momento de forma. Desde dentro las cosas no se ven igual que desde fuera, os lo garantizo", se sinceró el español.

El español reconoció lo bien que le vino su victoria y título en Toronto para descansar y llegar en buenas condiciones al US Open por su edad, saltándose todo un Masters 1000 como fue el de Cincinnati. "El gran resultado que conseguí en Toronto me dio la posibilidad de descansar un poco. Con el paso de los años me hago mayor e intento cuidar mi cuerpo lo mejor que puedo. Descansé, entrené y aquí estoy, con ganas de poder desempeñar un buen papel en este último Grand Slam de la temporada", concluyó el manacorí.