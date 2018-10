Previa ATP US Open: comienza el último grande del año

Luces, cámaras, acción. El US Open ya está listo y este 27 de agosto de 2018 va a empezar por todo lo alto en la gran ciudad estadounidense de Nueva York. 128 tenistas lucharán por ganar este último gran torneo de la temporada. Un Grand Slam, este último de la temporada, muy importante para algunos tenistas ya que este podría ser (para unos) y será (para otros) el último de sus carreras deportivas.

Nadal buscará la cuarta en 2018

Rafa Nadal logró su tercer título en Nueva York el año pasado al derrotar a Kevin Anderson de forma clara y contundente en la final. El español fue de menos a más durante el torneo y finalmente su hizo con su tercer título de US Open. Estas dos semanas serán muy complicadas para Nadal ya que tratará de defender con éxito su título, algo que no ha logrado hacer en el pasado. Rafa llega en un buen momento al haberse hecho con el título en Toronto hace tres semanas. Además, renunció al Masters 1000 de Cincinnati por miedo a una lesión que le pudiese dejar sin US Open (algo que ya le sucedió en el pasado). Nadal comenzará el US Open jugando ante David Ferrer, duelo español que en caso de que Rafa gane será el último de la carrera de Ferrer en un Grand Slam, un partido muy emotivo para los aficionados españoles en el primer día de competición.

¿Repetirá Djokovic el éxito de Cincinnati?

El serbio hizo historia hace dos semanas en el medio oeste americano cuando ganó el torneo ya que se convirtió en el primer tenista en haber ganado los nueve torneos Masters 1000. Novak con el título ganado en Wimbledon ya confirmó que estaba de vuelta y que en cualquier momento puede volver a ser ese tenista dominante y casi invencible que fue en 2015 y principios de 2016. Djokovic es el principal favorito a ganar este torneo, un torneo que tan solo ha ganado dos veces en el pasado, lo ganó en 2011 a Rafa Nadal en la final y en 2015 derrotó a Roger Federer para ganar el torneo. Nole tiene entre ceja y ceja su tercer título aquí para poder asegurar la clasificación a las ATP World Tour Finals que se disputarán en Londres el próximo mes de noviembre.

Federer, siempre a tener en cuenta

Roger ya sabe lo que es ganar el Nueva York, lo ha hecho un total de cinco veces, entre 2004 y 2008. El tenista suizo hasta el momento ha sido el único capaz de ganar el US Open cinco veces de forma consecutiva en esta era abierta. Federer llega a este torneo habiendo jugado la final en Cincinnati pero su nivel durante toda la semana no fue el mejor y en la final ante Djokovic se vio claramente superado por el serbio en un torneo en dónde el suizo siempre había sido la fuerza mayor. A pesar de no estar en su mejor momento y no ser el Federer del año pasado, el ganador de 20 torneos de Grand Slam es uno de los rivales a batir. Tras diez ediciones sin títulos y tras dos finales perdidas (2009 y 2015), Roger tiene un objetivo claro para estas próximas dos semanas, ganar su sexto torneo en Nueva York.

¿Otra sorpresa de Del Potro?

El tenista argentino ya fue campeón aquí, Juan Martín ganó su único Grand Slam en Nueva York en la temporada 2009 derrotando a Roger Federer en la final, una de las mayores sorpresas de la pasada década. Del Potro ha cuajado grandes actuaciones en este torneo en estos dos últimos años después de su lesión, llegó a la segunda semana tanto en 2016 y como en 2017 y en ambas fue eliminado por el campeón. Hace dos años cayó con Stan Wawrinka en los cuartos de final y el año pasado no pudo con Rafa Nadal en las semifinales. Además, la torre de Tandil fue quién eliminó del torneo el año pasado a Roger Federer, el argentino fue el único tenista que ganó al maestro suizo en un Grand Slam el año pasado. Juan Martín, Nueva York y las actuaciones épicas y sorprendentes siempre van de la mano.

Jugadores a tener en cuenta

Kevin Anderson, finalista de la pasada edición y de Wimbledon, volverá a ser un jugador muy peligroso y muy difícil de derrotar en este torneo. El tenista sudafricano afronta una defensa complicada de 1.200 puntos y necesitará estar a su mejor nivel para salir de Nueva York como número cinco del mundo. A pesar de no haber jugado su mejor tenis en los torneos grandes, Alexander Zverev tiene una buena oportunidad en este torneo, el campeón en Washington buscará quitarse la mala espina de 2017 cuando cayó eliminado en segunda ronda con Coric. El campeón de 2014, Marin Cilic, también es otro jugador a quién hay que destacar sí o sí, el croata exceptuando la final en el Open de Australia y el título en Queen´s, lleva un año muy discreto y aquí tiene la oportunidad de volver a hacer algo grande. Stan Wawrinka y Grigor Dimitrov volverán a verse las caras en la primera ronda de Grand Slam por segundo torneo consecutivos, tanto el suizo como el búlgaro tendrán que estar a su mejor nivel para seguir vivos en el torneo, ambos tenistas si juegan su mejor tenis son muy complicados de derrotar y por consiguiente, amenazas para ser campeones.

Último Grand Slam para algunos

David Ferrer, Florian Mayer y Gilles Muller jugarán su último Grand Slam en Nueva York, estos tres jugadores dirán adiós al tenis dentro de poco y este será su último gran torneo. Ferrer, tendrá la oportunidad de despedirse a lo grande ya que jugará su partido de primera ronda ante su compañero y amigo Rafa Nadal. El valenciano podría jugar su último partido en un Grand Slam ante el tenista contra el que disputó su única final de un torneo grande en Roland Garros 2013. Florian Mayer dirá adiós al tenis nada más acabar su andadura en este torneo, el alemán a sus 34 años se marcha tras haber alcanzado el puesto 14 del ranking hace ya unos años. Mayer jugará ante Borna Coric en la primera ronda y buscará que ese partido no sea el último de su carrera. Por último, el sacador Gilles Muller tras un año lleno de frustraciones y malos resultados, ha decidido colgar la raqueta, el tenista de Luxemburgo se enfrentará a Sonego en la primera ronda.