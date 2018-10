Halep se estrella ante una extraordinaria Kaia Kanepi

Primer día de competición en 'Flushing Meadows' y primera gran sorpresa en el cuadro femenino. Por segundo año consecutivo, la actual número uno del mundo y campeona este año en Roland Garros, la rumana Simona Halep, se ha despedido por la puerta de atrás del último Grand Slam de la temporada al caer derrotada por un elocuente 6-2 y 6-4 ante la estonia Kaia Kanepi, 44 del ránking WTA, en tan sólo una hora y cuarto de juego en el choque que servía para inaugurar el torneo en la pista Louis Armstrong. Una desconocida Halep no pudo contener en ningún momento el tenis directo de Kanepi, cuartofinalista en la pasada edición y siempre muy peligrosa en las primeras rondas de este tipo de torneos.

Kanepi dictó el encuentro como mejor sabe: 26 golpes ganadores por 28 errores no forzados. Halep se quedó en nueve en ambos apartados No en vano, la veterana tenista de 33 años siempre ha dado la sensación de tener mucho más tenis del que indica su ránking, el número 44 en la actualidad.

El primer juego del partido ya fue un aviso para Halep, que ya sufrió para sacar su primer turno de servicio y que veía que su rival estaba totalmente enchufada. En su segunda oportunidad, Kanepi ya no mostró clemencia y con un gran globo de revés se puso por delante en el marcador (2-1). La estonia rezumaba confianza en todos sus golpes y desbordaba con bastante facilidad a la rumana, incapaz de dar un paso adelante a nivel ofensivo. Otra rotura más daba a Kanepi una distancia de seguridad de dos breaks, más que suficiente para poner el 6-2 en apenas 28 minutos de juego.

La situación no cambió en absoluto en el inicio del segundo parcial. Halep continuaba fallando primeros y sus segundos eran un caramelo para Kanepi, cuyo acierto no bajaba. Con 3-0 y de nuevo, dos breaks de ventaja, la estonia comenzó a pensar en que tenía la victoria a tiro y ese fue su error. Con todo perdido, Halep sacó el carácter, que no el juego, de número uno, tratando de devolver cada bola de su rival. La estrategia funcionó momentáneamente permitiendo a la rumana igualar el segundo set a cuatro juegos. Pero cuando parecía que lo peor había pasado y la remontada comenzaba a ser más que posible, la sangría con el segundo servicio (seis de 20 en total) dio la puntilla a Halep, que desaprovechó un 40-15 a su favor para perder otra vez su saque y con ello el encuentro por 6-4.

Bajonazo total para una jugadora que venía con muchas expectativas y sin presión alguna en cuanto a defensa de puntos se refiere al US Open. El único consuelo para la pupila de Darren Cahill es que, pasara lo que pasara, su liderazgo en el circuito estaba matemáticamente garantizado ya que contaba con más de 2.000 puntos de ventaja sobre su más inmediata perseguidora, la danesa Caroline Wozniacki. Pero como decimos, poco consuelo parece este para una mujer acostumbrada este año a llegar muy lejos en las grandes citas. En cuanto a Kanepi, sus miras estarán puestas ahora en la suiza Jil Teichmann, su siguiente rival en una parte alta del cuadro que ha quedado completamente abierta tras este sorpresón.