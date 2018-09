Cilic solventa antes de tiempo su pase a la segunda ronda

El croata Marin Cilic, séptimo favorito, solventó sin mayores contratiempos su debut en el último 'grande' del año, el US Open, beneficiándose de la retirada de su rival, el rumano Marius Copil, cuando ya había ganado los dos primeros sets por 7-5 6-1 y en el tercero el marcador era de empate a un juego. Pero el comienzo del choque no fue nada sencillo para el campeón aquí en 2014.

Copil se fue diluyendo con el paso del tiempo y acabó con 12 golpes ganadores por 28 errores no forzados. Cilic, a la inversa, terminó con un balance positivo, 28 por 26 Sin buenas sensaciones, tanto al servicio como con su derecha y muy lento de piernas, Cilic estuvo a merced de un Copil que ya sabía lo que era ganar al croata, lo hizo en Pekín 2012, y que también en su último enfrentamiento cara a cara, hace dos semanas en Cincinnati, le había llevado al tercer set. El rumano rompió en dos ocasiones el servicio del croata y tenía el set en su mano: 5-1 a su favor y 0-40 al resto para finiquitarlo. Pero, a partir de ahí, a Copil empezó a temblarle la mano de tal manera que fue incapaz de culminar la faena. Poco a poco y todavía sin mostrar un gran juego, Cilic fue comiendo terreno a su rival, tanto que en pocos minutos pasó de tener el set prácticamente perdido a ganarlo por 7-5 tras sumar seis juegos consecutivos.

La mentalidad y la experiencia habían resultado claves en el desenlace del primer parcial. Lo que había quedado claro es que si Copil no había sido capaz de ganar el primer set a la peor versión de Marin Cilic, el rumano podía darse por muerto. Relajado tras ganar un set con el que no contaba, Cilic subió el pistón y fue demasiado para Copil. El número 82 del mundo demostró el por qué de su ránking y no logró frenar la sangría de juegos perdidos, llegando a once consecutivos. Por si fuera poco, el físico tampoco acudió al rescate del rumano, que al final del segundo set pidió la asistencia del fisioterapeuta del circuito por problemas en su muslo izquierdo. En realidad, Copil sabía que sus opciones de hacer algo en el partido finalizaron tras ceder el primer set y ya con el choque demasiado cuesta arriba, optó por abandonar en el tercer juego del tercer set.

No ha sido el mejor de los estrenos para el bueno de Marin, que tendrá que revisar detenidamente lo ocurrido en el primer parcial. No todos los días va a tener la oportunidad de remontar un resultado tan adverso como el que se ha dado al comienzo del partido. Sea como fuere, el croata tiene tiempo de sobra para pulir estos defectos y mejorar conforme vayan pasando las rondas. Su siguiente rival será el polaco Hubert Jurzack, 109 del mundo, que venció al italiano Stefano Travaglia, también por retirada de éste en el cuarto set.