Djokovic sufre, pero se hace con la victoria en su debut en el US Open

Novak Djokovic regresó con victoria al US Open tras haberse perdido la edición de 2017 tras una lesión en el codo. El serbio sufrió más de lo debido pero logró la victoria en un partido de más de tres horas ante el húngaro Fucsovics. El exnúmero uno del mundo se llevó la victoria en cuatro sets por 6-3, 3-6, 6-4 y 6-0. El húngaro plantó cara y jugó un gran tenis pero no fue suficiente para derrotar al dos veces campeón de este torneo. Novak, que ha alcanzado la final en seis de las últimas ocho ediciones, ha presentado su candidatura para ganar su tercer título aquí.

Novak comienza bien

El serbio mostró un gran nivel al servicio en todo el primer set, no cediéndolo y ni tan siquiera concediendo una sola bola de rotura. Novak se hizo con la primera manga al más puro estilo Roger Federer, logrando la rotura en la única oportunidad que dispuso en todo el set y posteriormente manteniendo su servicio hasta ganar el sexto juego. Fucsovics comenzó errático el partido otorgándole dicha rotura al serbio con un error claro de derecha. El húngaro pagó caro ese mal inicio y acabó cediendo la primera manga por 6-3 ante un Djokovic muy correcto tanto en ataque como el defensa. En menos de 40 minutos el serbio se adjudicó la primera manga.

Reacción húngara

Contra todo pronóstico fue Fucsovics quién se llevó la segunda manga y lo hizo como el serbio lo hiciese en la primera, logrando la rotura en la única oportunidad que tuvo y manteniendo sin problemas el saque durante todo el set. Djokovic tuvo un juego muy flojo (el sexto) y ahí fue donde el húngaro aprovechó para pegar un golpe en la mesa. Fucsovics fue el mejor tenista sobre la pista central del US Open durante todo el segundo set y merecidamente puso el empate a un set en el marcador. Novak no estaba nada cómodo sobre la pista en aquel momento y el partido entraba en una fase muy bonita. La continuidad del serbio en el torneo estaba en peligro.

Djokovic remonta y se lleva el partido

Los dos tenistas salvaron una bola de rotura en su primer juego al servicio en el tercer set antes de lograr mantener su saque. En el tercer juego fue Fucsovics quién se hizo con la rotura al romper a Novak en blanco. El húngaro mantuvo la ventaja de una rotura e incluso tuvo la oportunidad de volver a romper pero Djokovic con un gran saque se mantuvo vivo en el set. El serbio poco a poco comenzó a mejorar desde el fondo de la pista y Fucsovics comenzó a ver un muro que devolvía todas sus pelotas. Novak con un sensacional passing de revés logró romper e igualar a cuatro el tercer set en el octavo juego.

Djokovic mantuvo su servicio y se colocó por delante por primera vez desde el 1-0. En el juego siguiente con Fucsovics sacando para mantenerse en el set el serbio dio el golpe de gracia. El húngaro tuvo tres oportunidades en la red para salvar la bola de set y mantenerse con vida pero Novak llegó a todas las pelotas y forzó el error de su rival, así llevándose el tercer set ganando los últimos cuatro juegos de forma consecutiva. El serbio levantó a la grada al ganar la tercera manga con una de sus épicas celebraciones.

El cuarto set fue un trámite para el serbio, logró la rotura pronto en el segundo juego y ya el húngaro estaba totalmente abatido, no podía hacer nada. Fucsovics se dejó llevar y volvió a ceder su servicio dos juegos más tarde. Con 5-0 en el marcador, Djokovic restaba para ganar el partido y no decidió esperar al saque, rompió el saque del húngaro por quinta vez consecutiva y se hizo con el partido. Novak se llevó este partido de primera ronda ganando los diez últimos juegos del partido de forma consecutiva. Gran partido de Fucsovics pero no fue suficiente para derrotar a un dos veces campeón de este torneo. Lo próximo para Djokovic será el americano Tennys Sangdren a quién ya derrotó en Wimbledon.