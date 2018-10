Svitolina mejora y avanza sin fisuras a la tercera ronda

Con mejores sensaciones que en su debut, la ucraniana Elina Svitolina solventó con firmeza su acceso a los treintaidosavos de final del US Open 2018 tras una victoria por la vía rápida, 6-2 y 6-3 en 67 minutos de juego, sobre la alemana Tatjana Maria, 70 del ránking WTA, en el encuentro que abrió la tercera jornada de competición en la pista Louis Armstrong.

24 golpes ganadores por 19 errores no forzados para Svitolina en el día de hoy. Maria no lo hizo mal y se quedó en 18 en ambos apartados El último encuentro entre ambas tenistas no le traía, precisamente, buenos recuerdos a Svitolina, que sucumbió ante la alemana en la primer ronda del pasado torneo de Wimbledon. Hoy la historia fue completamente diferente. Y es que, quitando la hierba, la superficie en la que ha logrado su único título WTA hasta ahora en Mallorca, Tatjana Maria no tiene un juego especialmente intimidatorio en las demás superficies. Su revés cortado no hace tanto daño como en pasto, de ahí que sus continuas subidas a la red (12 de 27 en el día de hoy) no tuvieran el efecto deseado.

Svitolina basó su triunfo, una vez más, en su poderoso resto. Hasta tres 'breaks' logró en un primer set (6-2) en el que se hizo con diez de los 15 puntos en los que Maria sirvió con primer servicio. La historia no cambió mucho en el segundo parcial. Otro 'break' de entrada permitió a Svitolina controlar el partido a su antojo. Su rival intentó poner la igualada a base de repetir una y otra vez las subidas a la red con su revés cortado, pero la ucraniana supo pararle los pies sin necesidad de afrontar ninguna bola de rotura.

Svitolina tenía prisa, sabía que nunca es fácil cerrar un encuentro, aunque sea con el servicio. Por ello, la de Odesa aceleró y encontró premio al aprovechar su tercera bola de partido. Una derecha a la red de Maria puso el definitivo 6-3 en el marcador dejando a Svitolina en la tercera ronda y con mejores sensaciones que hace dos días. Su rival en busca de un puesto en octavos de final, su mejor resultado en 'Flushing Meadows', saldrá de la ganadora del choque que enfrentará más tarde a la china Qiang Wang con la rumana Irina-Camelia Begu.