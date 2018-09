Stan Wawrinka avanza a tercera ronda en el US Open

Stan Wawrinka derrotó al francés Ugo Humbert en la segunda ronda del US Open. El partido parecía muy sencillo para el suizo pero finalmente se le acabó complicando un poco. Wawrinka no jugó igual de bien que en la primera ronda ante Dimitrov y debido a ello necesitó un cuarto set para ganar el partido. Stan logró la victoria por 7-6, 4-6. 6-3 y 7-5 y logra su mejor resultado en un Grand Slam en toda la temporada, la tercera ronda. El tenis del suizo ha mejorado mucho este último mes y entrará de nuevo entre los cien mejores del mundo al acabar este torneo.

Primer set igualado

Esta primera manga no contó con ninguna rotura, los doce juegos fueron para el sacador y en la mayoría este no tuvo ningún problema para sacar su servicio adelante. Wawrinka fue el único que se vio obligado a salvar bolas de rotura, lo hizo en el cuarto juego y por partida doble, el suizo sacó su saque adelante en el juego más largo del primer set. Al no haber roturas el primer set se tuvo que decidir en la muerte súbita, en el primer cambio de lado todo quedó muy igualado y quedó claro que se decidiría por pequeños detalles. Con 5-5 Wawrinka logró un gran golpe ganador de derecha que le permitió hacerse con su primera bola de set. La presión fue demasiada para Humbert ya que cometió una doble falta y le otorgó el set al suizo de la manera más amarga posible. Wawrinka se llevaba el primer set por 7-6.

El francés sorprende

Stan comenzó flojo el segundo set al servicio ya que el francés contó con tres bolas de rotura pero el suizo jugó muy bien bajo presión y sacó el primer juego de la segunda manga adelante. Tres juegos después, Wawrinka logró la primera rotura del partido pero fue incapaz de consolidar, permitiendo a Humbert romper de vuelta. El francés se veía mejor sobre la pista que su rival y en el tramo final del segundo set lo aprovechó, con 4-4 en el marcador contó con una bola de rotura y no la desperdició. Humbert rompió y en el juego siguiente iba a sacar para ganar el set. El francés no desperdició su oportunidad y al servicio se hizo con la segunda manga ante el enfado de Wawrinka que rompió una raqueta, el suizo desesperado al ver que no le salía nada. 6-4 para Humbert que ponía el empate a un set en el marcador.

Wawrinka se pone de nuevo por delante

El francés comenzó de lujo la tercera manga, Wawrinka seguía fuera del partido y volvió a ceder su servicio tras un error con su derecha. Sin embargo, esta rotura fue un punto de inflexión para el suizo y a partir a este momento jugó con más cabeza y los golpes ganadores volvieron. Stan rompió de vuelta y en blanco en el juego siguiente y puso el empate a uno en el marcador, además cerró la rotura con un soberbio passing de revés. Wawrinka tomó ventaja por primera vez en el set manteniendo su saque en el juego siguiente y logró de nuevo una rotura en el cuarto juego. El suizo logró abrir un hueco de tres juego en el marcador y a partir de ahí se centró en su saque y lo hizo muy bien. A la hora de sacar para ganar el set Stan no cometió ningún error y se adjudicó la tercera manga por 6-3. El suizo a un set de la victoria.

El suizo cierra el partido

El cuarto set fue muy loco al final pero los ocho primeros juegos despertaron los bostezos de los aficionados ya que no pararon de mantener su saque con facilidad. En el noveno juego llegó la emoción, Wawrinka logró la primera rotura de esta cuarta manga tras un gran juego que finalizó con un error de revés de Humbert. El suizo sacó para ganar pero no pudo llevarse la victoria, a pesar de salvar dos bolas de rotura, Wawrinka fue incapaz de salvar una tercera y con un error de revés de dio la rotura de vuelta al francés.

El juego siguiente ya desató la locura, en un juego extremadamente largo ambos tenistas tuvieron sus oportunidades para mantener el saque o para romper. Finalmente, Wawrinka tras defenderse a las mil maravillas logró la rotura y contó con una nueva oportunidad para ganar el partido con su servicio. El suizo no falló esta vez y logró cerrar el partido sin problemas con su saque. Stan jugará en tercera ronda de nuevo ante un rival de alto nivel, ante el canadiense Milos Raonic.