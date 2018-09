Sousa elimina a otro español del US Open

Pablo Carreño no podrá repetir su gran actuación del año pasado en el US Open. El tenista español se tuvo que retirar en su partido de segunda ronda ante Joao Sousa, cuando el portugués tenía una rotura de ventaja en el quinto definitivo set (4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0) y después de tres horas y once minutos de partido.

Tras las buenas sensaciones mostradas en su debut ante Malek Jaziri, Carreño tenía otra prueba complicada ante un jugador con características similares a las suyas como es Sousa. En el primer set, ambos jugadores supieron anular las cualidades del otro para mantener la igualdad en el marcador. Todo esto hasta el 3-3, cuando Carreño no desaprovechó la primera bola de rotura del encuentro para cobrar ventaja. Poco después, el español tuvo que superar primero un 0-40 para colocar el 5-3, y finalmente otro punto de break antes de cerrar el set por 6-4.

El jugador portugués no se iba a dejar amedrentar y en el segundo set tuvo una buena reacción. Rompió el saque de Carreño en el cuarto juego, aunque el español respondió de inmediato. Pero tras salvar una situación crítica, con tres puntos de break en contra, Sousa consiguió otro break (5-3) al que Carreño ya no pudo responder.

El tercer parcial podía ser clave para el devenir del encuentro en su tramo final, y Carreño, consciente de ello, puso de nuevo una marcha más y se colocó con un prometedor 4-1 a su favor. Sin embargo, Sousa encontró el acierto que había perdido momentáneamente y igualó de nuevo el set (4-4). Pero en los momentos decisivos Carreño mostró un gran aplomo para salvar primero dos bolas de break con 5-5 y después para romper el saque de su rival y apuntarse así este igualado tercer parcial.

Se le había puesto de cara el partido al español, pero en el cuarto set Sousa se volvió a mostrar intratable, logrando romper el saque de Carreño hasta en tres ocasiones. Demasiada desventaja para el asturiano, que solo podría recuperar una de las roturas de saque, entregando así el set por 6-2.

El bajón de juego de Carreño en el set anterior se prolongó en el inicio del quinto parcial. Pero la causa de ello acabó siendo física, ya que después de perder nuevamente su saque en el inicio del set (2-0), el asturiano decidió retirarse del encuentro, cediendo así el pase a la siguiente ronda al portugués, que jugará por tercera vez en su carrera una tercera ronda en Flushing Meadows.

El próximo rival de Sousa será el francés Lucas Pouille, que también tuvo que remontar un set en contra frente al chipriota Marcos Baghdatis (6-7(4), 6-4, 6-4, 6-3).