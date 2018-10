Djokovic y el manual de la devolución

El calor y el cansancio, parece que les quita concentración a los jugadores, le pasó el martes a Juan Martín Del Porto, en un partido donde no debía tener problemas, se complicó por bajar de ritmo en el tercer set ante Denis Kudla. Anoche en New York, pasó exactamente igual con “Nole”, el serbio viajaba por mares calmos, sin sobresaltos, en un partido en el cual solo regulaba y que además su rival contribuía a la causa cometiendo errores no forzados algo suicida ante el serbio.

Por ello en el primer set, la resistencia de Tennys Sandgren solo duro tres juegos, ya que Novak comenzó a tirar una pelota más, a cargarle de peso a la bola y por ello logró con su arma predilecta la devolución quebrarle dos veces el saque al estadounidense y llevarse el primer set por 6-1.

Nole presionó tanto con la devolución que lo llevó Sandgren a cometer errores no forzados, con el saque y con la segunda pelota, siendo un problema sin solución para el norteamericano.

En el segundo set todo fue igual, Novak siguió dominando las acciones desde la devolución, no dejando jugar a su rival y llevándolo nuevamente a cometer errores que le costaron el servicio en el séptimo y noveno juego para quedarse con la segunda manga con una sencillez abrumante.

Tenis, bendito deporte

Pero esto es Tenis y los que están dentro del top 100, están en esa posición por algo. Porque saben que deben aprovechar su oportunidad, porque tienen rodaje, porque tienen calidad y porque no se rinden. Por estas razones ayer Tennys Sandgren puso al borde del shock a Djokovic. El serbio bajo la defensa, dejo de devolver profundo, el estadounidense comenzó a sentirse más a gusto en el partido encontró todas las sensaciones que no había encontrado en los primeros set y fue así que de pronto se armó el partido. Luego de que Novak ponga en jaque a su rival con dos puntos de quiebre en el cuarto juego de la tercera manga, el estadounidense perdido por perdido, tiro todo lo que no había tirado en el tercer juego y de a poco fue igualando las acciones y gracias a ello le quebró sorpresivamente para la mayoría el saque en el quinto juego.

Novak es un grande porque ante cada problema encuentra una resolución, por ello se fue para adelante y cuando el norteamericano quería reafirmar el quiebre, le arrebató el saque igualando en tres el partido. Tras quebrarse sucesivamente, ambos mantuvieron luego sus juegos de saque y viajaron al Tie Break, donde ya con otra actitud Sandgren se llevó por delante al Top Ten y mando todo al cuarto set. Tras ese aviso en forma de set perdido, Nole apretó desde el fondo de la pista y en el tercer juego del último parcial, lograría un break que terminaría de dejar sin fuerzas a un combativo Tennys Sandgren. Finalmente, el serbio, cerró sin sobresaltos este extraño partido y enfrentará en la tercera ronda a Richard Gasquet, cabeza de serie número 26 del cuadro.

Esta vuelta de Novak es diferente a la de Rafa y la de Roger (ellos reinventaron el tenis), Novak no cambió mucho su juego, el serbio sigue de la misma manera apretando a sus rivales y forzándose al máximo para llegar con su elasticidad a la última pelota. Por ello Djokovic aunque los manuales de como jugarle están en la biblioteca de casi todos los jugadores profesionales, él se sigue nutriendo de la potencia de su rival, se afirma en su destreza y va en búsqueda del trono perdido.