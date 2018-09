Stephens se pone seria y supera con nota la prueba de Azarenka

Después de pasar las de Caín en su encuentro de segunda ronda ante la ucraniana Anhelina Kalinina, Sloane Stephens recuperó su mejor versión con una convincente victoria por 6-3 y 6-4 ante la exnúmero uno del mundo, la bielorrusa Victoria Azarenka, ahora en el puesto 79 del ránking WTA. De este modo, la actual campeona ya se encuentra en octavos de final tras superar por la vía rápida a la bielorrusa en una hora y 46 minutos en el partido que abrió la jornada en la pista central Arthur Ashe, que utilizó el techo retráctil por vez primera en esta edición por la amenaza de la lluvia.

Los errores no forzados condenaron a Azarenka. Hasta 27 cometió, diez más que su rival El choque cumplió el guión previsto. Dos campeonas de Grand Slam frente a frente a las que cuesta un mundo ganarles un punto. Poco a poco, la solidez de Stephens se fue imponiendo al ímpetu de Azarenka, muy metida en el encuentro pero que no encontró del todo buenas sensaciones, especialmente con su derecha, cometiendo bastantes errores no forzados en momentos clave que le acabaron costando caro.

Stephens rompió en el tercer juego y salvó la única bola de rotura que tuvo que afrontar en el sexto juego. La norteamericana aprovechó otro bajón de Azarenka para lograr otro 'break', esta vez en blanco, y apuntarse la primera manga por 6-3.

La número tres del mundo parecía tener el partido bajo control. Máxime, cuando en el cuarto juego del segundo parcial se puso 3-1 por delante en el marcador. Pero en ese momento y con una ventaja de 30-0 con su servicio, Stephens se relajó, cometió dos dobles faltas y devolvió a Azarenka al partido. Ésta se creció, olvidó sus errores y volteó el marcador con un segundo 'break' consecutivo (4-3), no sin antes salvar cuatro bolas de rotura en su anterior turno de servicio.

Era el mejor momento del partido para la bielorrusa, pero no contaba con la lluvia. Ante la más que posible amenaza de lluvia, la organización del torneo decidió parar el encuentro para cubrir la pista durante unos minutos. Lo cierto es que tras la reanudación, Stephens dio un paso adelante. La de Florida se recompuso del mal rato que había pasado y se fue a por el partido. Más rápida de piernas y con más decisión para ir a por los puntos, Sloane no sólo recuperó el 'break' que tenía de desventaja sino que forzó otra rotura más, la quinta el total, para finiquitar el duelo por 6-4. Con un magnífico 'passing shot' ganador de derecha, la vigente campeona cerró de manera brillante su primer choque de altura en este US Open y manda un mensaje a sus rivales de cara al resto del torneo. La belga Elise Mertens, decimoquinta favorita y semifinalista este año en el Open de Australia, será el siguiente escollo a superar por parte de la tenista local en su empeño de volver a reinar en 'Flushing Meadows'.