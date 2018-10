Svitolina llega sin problema a octavos

Por las tercera ronda del último Grand Slam de la temporada, la ucraniana Elina Svitolina, séptima cabeza de serie, venció por 6-4 y 6-4 a la china Qiang Wang y logró el pase a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos por segundo año consecutivo. Su próxima rival será la letona Anastasija Sevastova, décimonovena cabeza de serie, quien ganó por 4-6, 6-1 y 6-2 a la rusa Ekaterina Makarova. El duelo entre Svitolina y Sevastova será el segundo después de que ambas se enfrentaron en 2013 en el torneo WTA de Cali sobre superficie lenta y la tenista ucraniana ganó por 6-3 y 7-6 (7).

Svitolina, de 23 años, que disputa su séptimo Abierto de los Estados Unidos, apenas necesitó de una hora y ocho minutos para conseguir la victoria con un tenis consistente desde el fondo de la pista. El primer set, fue contundente el juego de Svitolina que no le permitió entrar en ritmo de juego a la china. Solo necesitó de un break para llevarse el primer parcial. En el segundo set, la ucraniana aprovechó las cuatro oportunidades que tuvo de break y cedió tres de las siete oportunidades que generó Wang, que cometió 27 errores no forzados por 12 de Svitolina, que también colocó 13 golpes ganadores por 19 de la perdedora. Aunque, la china tuvo sus oportunidades de quebrar el juego de la ucraniana, no las concretó. La china perdió las pocas chances que se le presentaron en el partido porque Svitolina estuvo muy solida desde el fondo de la cancha. Tras una jornada agobiante por las altas temperatura en New York, la séptima clasificada sigue en juego y sigue en busca de su primer Grand Slam.

El Abierto de los Estados Unidos se juega sobre superficie rápida y reparte mas de 20 millones de dolares en premios. Los campeones defensores son Sloane Stephens y Rafael Nadal.