Serena no le tuvo piedad a su hermana

Gran duelo que tuvo el Arthur Ashe entre dos leyendas del tenis. Serena Williams jugó un encuentro formidable para doblegar a su hermana Venus Williams por 6-1 y 6-2 en una hora y 13 minutos de acción para meterse en la cuarta ronda del US Open.

El comienzo del partido tuvo un gran intercambio entre ambas, pero la potencia de Serena hizo mella ante su hermana. Sin poner en riesgo su servicio, la actual número 26 del mundo no se desesperó y buscó aprovechar las vasilaciones de Venus para establecer una diferencia. En el cuarto juego, fue donde la sextuple campeona del US Open desniveló para colocarse 3-1 arriba.

Serena: "Venus es mi mejor amiga y significa el mundo para mí, nos apoyamos y cada vez que pierde lo siento como mío. Pero es un torneo y sabemos que hay más cosas que el tenis"

Con esa ventaja, Serena jugó mucho más cómoda y le hizo sentir el rigor de la presión a Venus que seguía cometiendo errores no forzados. El sexto juego, con la actual número 17 del escalafón al servicio, fue bastante extenso donde Serena volvió a tener sus oportunidades. Capitalizó la segunda opción de quiebre y estaba a tiro de sentenciar el episodio. Tras 32 minutos de partido, con un game final en cero, la menor de las Williams se aseguraba el primer parcial en su favor.

La segunda manga tuvo una tónica similar, donde Serena seguía arrasando y haciendo valer su potencial. Con un quiebre tempranero tomaba una distancia tranquilizadora en el marcador, anhelando encaminarse a un triunfo bastante sencillo. Venus, a diferencia del primer set, tuvo sus chances para recuperar el break, pero no las pudo concretar y seguía corriendo por detrás en el tablero.

El quinto game fue clave para la ganadora de 23 títulos de Grand Slam ya que consumó una nueva rotura, colocándose 4-1. La victoria estaba a tiro. A partir de allí, Serena no falló más, no dejó ningún hueco para que Venus se meta en el partido y sostuvo esa ventaja hasta el epílogo. Con su servicio cerró las acciones en el segundo match point y se metió en la cuarta ronda del US Open.