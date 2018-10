Raonic pone fin a la andadura de Wawrinka en el US Open

Milos Raonic logró el pase a la cuarta ronda del US Open tras derrotar a Stan Wawrinka en sets corridos. El marcador no reflejó la igualdad que hubo en los dos primeros sets pero el canadiense fue mucho más efectivo que el suizo. Stan fue de más a menos durante todo el partido y Raonic se llevó la victoria por 7-6, 6-4 y 6-3. Gran victoria para Milos que vuelve a una segunda semana de Grand Slam por primera vez desde Wimbledon el año pasado. El suizo pone fin a una racha de nueve victorias consecutivas en Nueva York (las siete de 2016 y las dos de 2018).

Raonic se lleva el primer set

El primer set no contó con ninguna rotura y tan solo fue Wawrinka quién tuvo una bola de rotura pero fue incapaz de convertirla tras un buen segundo saque de Raonic. El suizo fue mejor en la primera manga pero al no poder romper todo se decidió en la muerte súbita. Wawrinka comenzó a las mil maravillas con un gran punto defensivo y logró adelantarse 3-0 en el marcador. Sin embargo, Raonic fue capaz de igualar el desempate antes del cambio de lado, poniendo el tres iguales.

El suizo contó con dos bolas de set tras lograr un golpe ganador de revés. Sin embargo, a la hora de la verdad el suizo cometió muchos errores y permitió que Milos pusiera el empate a seis. Raonic logró una bola de set al poner el 7-6 y se hizo con la primera manga tras un error de Wawrinka en el punto siguiente. A pesar de haber dominado y de haber contando con más oportunidades, Stan acabó perdiendo la primera manga por set muy poco efectivo.

El canadiense cierra el encuentro

Los primeros ocho juegos del segundo set fueron iguales que todos los del primero. Los dos tenistas mostraron un gran nivel al servicio y no concedieron ninguna oportunidad al resto a su rival. El punto de inflexión del set y del partido fue el noveno juego. Ahí Raonic contó con una bola de rotura y no la desaprovechó, en un punto muy movido finalmente fue Wawrinka quién falló en la red permitiendo al canadiense lograr la primera rotura de todo el partido. Raonic no tuvo problemas a la hora de sacar para ganar el set y se colocó con una ventaja de dos sets en el marcador.

La cosa iba a ser parecida en el último set ya que Wawrinka y Raonic mantuvieron sus servicios sin problemas en los seis primeros juegos. Sin embargo, el suizo iba a volver a meter la pata y le entregó una nueva rotura al canadiense en el séptimo. Raonic consolidó sin problemas y un juego después se hizo con el partido al resto ante un Wawrinka que ya se había ido del partido. Milos logró el pase a la cuarta ronda y ahí se verá las caras con un jugador muy de su estilo, el americano John Isner.