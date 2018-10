Carla Suárez da la campanada ante Caroline Garcia

Hoy Carla Suárez ha logrado una de esas victorias que pueden hacer cambiar una temporada e incluso una carrera profesional. En el segundo turno de la pista 17 y tras dos horas y 23 minutos de batalla, la tenista grancanaria mandó a la lona a la número seis del mundo y sexta favorita del cuadro, la francesa Caroline Garcia, a la que remontó por 5-7 6-4 y 7-6(4) para alcanzar la segunda semana en el US Open, último Grand Slam de la temporada, por quinta vez en su carrera.

No fue el partido más brillante de ambas jugadoras. Garcia cometió 46 errores no forzados y Suárez 42 Contrariamente a lo que se podía pensar, el partido fue un duelo de servicios entre ambas. Apenas hubo oportunidades de 'break', diez en el total del encuentro, y con el primer servicio las dos jugadoras no hacían ninguna concesión. Fue la española la que pegó primero gracias a un 'break' en blanco en el quinto juego (3-2) provocado por varios fallos de Garcia, muy descontrolada con su derecha durante todo el partido.

La francesa ejerció de top10 y, de forma inmediata, recuperó la desventaja. Con 6-5 a su favor y restando para ganar el set, Garcia leyó el momento a la perfección y presionó con todo a su rival, logrando su objetivo gracias a un golpe ganador con su revés cruzado (7-5).

Carla da un paso adelante al servicio

Lejos de verse afectada por la manera de perder el primer parcial, la pupila de Marc Casabó y Óscar Serrano salió con toda la intención de forzar el tercer set y, para ello, aprovechó una nueva relajación de su rival para comenzar mandando en el segundo set (1-0). Uno de los puntos débiles en el juego de la grancanaria siempre ha sido el servicio. Sin embargo, hoy resultó clave para remontar el encuentro.

Los problemas con la derecha fueron a más en el juego de Garcia, especialmente al resto, lo que se convirtió en un filón para Carla. La española se mantuvo firme en todo momento y no sufrió para mantener la ventaja lograda, poniendo el 6-4 en el marcador y dejando todo el desenlace para el set definitivo. Ambas jugadoras eran conscientes de la importancia del servicio en el día de hoy y lo dieron todo para mantener sus respectivos turnos de saque. Garcia tuvo su oportunidad en el sexto juego y Suárez en el undécimo, pero al final todo se decidió en la muerte súbita.

Era el momento que Carla Suárez llevaba esperando desde hacía mucho tiempo y la española, esta vez sí, se lo creyó de verdad. De los pocos puntos que se jugaron de fondo en el desempate, uno de ellos cayó del lado de la española, que logró el 'minibreak' necesario para tomar la delantera (3-2). Los restos de derecha seguían martirizando a Garcia, incapaz de poner ninguno de ellos en pista. Así, Suárez se veía con 6-4 y dos bolas de partido, la primera de ellas con su servicio. La forma en la que cerró el partido fue sencillamente magistral, con un golpe ganador casi a bote pronto de revés cruzado. Un final soñado para una victoria soñada, un triunfo que la permite aspirar a cotas más grandes. Sharapova u Ostapenko, una de las dos se cruzará con la tenista nacional más en forma del momento.