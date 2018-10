Sharapova sigue arrollando

María Sharapova quiere volver al lote de las mejores tenistas del planeta con el fin de ser otra vez la número uno del mundo. Jugando con el nivel que viene demostrando, la rusa está muy próximo a consumar ese objetivo. La nacida en Niagan derrotó a Jelena Ostapenko por 6-3 y 6-2 en una hora y 24 minutos de partido para sellar su ingreso a la cuarta ronda del US Open.

Duelo de pegadoras en el estadio Arthur Ashe. Un partido que prometía ser mucho más parejo que lo que terminó siendo, pero no defraudó a los aficionados. El game inicial fue muy complejo para la letona, producto que afrontó cinco oportunidades de quiebre, que terminó salvando para no comenzar abajo en el encuentro. La tranquilidad le duró poco, producto que la rusa consiguió el quiebre necesario para colocarse 2-1 y servicio.

Con la ventaja ya consumada, una nueva rotura de Sharapova la colocaba 4-1 con un doble break a favor. La manga inicial parecía estar prácticamente sellada. Con el saque de Ostapenko en el séptimo juego, la actual número 22 del escalafón dispuso de un doble set point que dejó pasar, dándole vida a la oriunda de Riga. Acto seguido, la campeona de Roland Garros 2017 recuperó una de las roturas para mantenerse con vida en el primer parcial. No obstante, Sharapova no dudó y con un nuevo quiebre se aseguró el set tras 45 minutos de acción.

El comienzo del segundo capítulo fue algo raro y bastante cambiante. Tomar la iniciativa fue una tarea titánica para ambas y los compaces iniciales no tuvieron un dueño. Sharapova comenzó entregando el servicio en el primer game, pero lo recuperó al instante, para colocar el 1-1 en el tablero de la cancha central. Otra vez la rusa volvió a ceder su saque y nuevamente lo recuperaba rápidamente y, esta vez, el marcador indicaba 2-2.

La ganadora del US Open 2006 sostenía su propio servicio y volvía a quebrarle a Ostapenko para poder establecer una diferencia un poco más tranquilizadora y que no se le esfumara en un instante. Con esa rotura, la letona no fue la misma y la gran cantidad de errores no forzados terminó condenándola. Sharapova estaba 5-2 y a tiro de quedarse con el triunfo. Jelena no se mostró sólida, volvió a mostrar algunas falencias en el servicio y, en el primer set point, la rusa consiguió ponerle el broche al partido y meterse entre las 16 mejores de la presente edición del US Open.