Pliskova suma y sigue en 'Flushing Meadows'

De la mano de Conchita Martínez, la mejoría de Karolina Pliskova es un hecho. Por primera vez en más de dos meses, la checa ha vuelto a alcanzar los cuartos de final en un torneo WTA, en este caso, en el último Grand Slam de la temporada, el US Open. La octava mejor jugadora del mundo sigue sin conceder ni una sola manga y hoy dejó en la cuneta por un doble 6-4 a la australiana Asleigh Barty, decimoctava cabeza de serie, en una hora y 24 minutos de juego en un encuentro disputado en el segundo turno de la pista Louis Armstrong.

Una de las claves del encuentro fue el aprovechamiento de bolas de 'break'. Pliskova estuvo perfecta con dos de dos. Barty, en cambio, no hizo efectivas ninguna de las ocho que tuvo Sin mostrar una gran superioridad sobre su rival pero ejerciendo una fortaleza mental extraordinaria en los momentos clave. Así venció Pliskova de una combativa Ashleigh Barty que buscaba acceder a sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. Pero la australiana tendrá que seguir esperando, ya que en el día de hoy fue víctima de sus errores, sobre todo en un primer set en el que cometió hasta 20. Con un 'break' nada más comenzar, Pliskova ya mandó desde el inicio y, aunque tuvo que afrontar varias situaciones de peligro con su servicio, también se mostró muy contundente en la red (15 de 21) y, sorprendentemente, muy ágil de piernas, su punto más débil.

Así las cosas, la checa fue sumando juegos en el marcador hasta cerrar el primer set por 6-4 en 39 minutos de juego. Barty tuvo su opción en el octavo juego, pero terminó desperdiciando un 0-40 por sus propios errores.

El argumento del partido no cambió en el segundo set. Barty seguía generando oportunidades al resto pero, unas veces por aciertos de su rival y otras por fallos suyos, continuaba siendo incapaz de lograr ese 'break' que cambiara el choque. Pliskova, en cambio, tampoco falló cuando tuvo su oportunidad. Después de salvar dos bolas de rotura en el segundo juego, la checa aprovechó el bajón moral de su rival para romper por segunda vez en el partido y ensanchar aún más su ventaja (2-1). Cada vez que había un punto importante en el partido, siempre caía del lado de Pliskova, que volvió a retener su siguiente servicio salvando otras tres bolas de 'break'. Barty no le dio la espalda al partido pero no le quedó otra que claudicar ante la mayor fortaleza mental de su oponente, que sentenció el encuentro en su primera bola de partido repitiendo el 6-4 de la primera manga.

Desde el pasado torneo de Madrid, en el mes de mayo, Karolina Pliskova no lograba enlazar cuatro victorias consecutivas en un mismo torneo, hasta ahora. Después de varios meses en una apatía constante, la tenista de Louny vuelve a tener motivos para sonreír. Su servicio vuelve a fluir y a eso, que ya es bastante, le ha añadido una mayor frescura de piernas y mental. El siguiente paso promete, puesto que buscará las semifinales del torneo que la catapultó hace dos años ante la vencedora del Serena Williams-Kaia Kanepi, partido que se disputará en el segundo turno de la pista central Arthur Ashe.