Del Potro continúa con paso firme

El tenis es un deporte de detalles, por ello se mantiene en silencio en cada punto a todo el público presente, evitando que los jugadores se desconcentren. Además al ser tan físico, se deben en la previa a un encuentro tener en cuenta todos imponderables que pueden ocurrir durante el partido. Eso lo hace desde un amateur hasta un profesional, por ello sabiendo que había una humedad del 87%, el banco de Coric nunca previó que el croata iba a transpirar tanto y que además eso iba a influir en el destino del juego.

La suma de detalles, mas la potencia del argentino, hicieron que Coric la pasara muy mal anoche en Arthur Ashe Stadium. El primer set fue el principio del fin del partido, Juan Martín tuvo un comienzo del mejor estilo de un Grand Slam, donde el argentino lo pasó por encima en los primeros cuatro juegos al europeo, quebrando en el cuarto y luego sosteniendo su saque y adelantándose 4-1 en el marcador.

Tras ello el croata, mejoró sustancialmente sobre todo en sus paralelas y empezó a contrarrestar con ello la potencia de su rival. Por ello Borna jugó dos juegos de película provocando que el argentino cometa errores que en el principio del partido no cometía y fue así que recuperó el quiebre y emparejo las acciones en cuatro.

Pero en ese momento empezaron todos los problemas del croata, porque fijo su atención en el efecto que generaba la transpiración sobre el suelo, haciendo que se resbale y fue así que empezó a perder el hilo del partido y ante un “animal de la derecha” como Delpo eso se paga con juegos en su contra. Por ello tras resbalarse en el noveno juego con el saque del argentino, luego el croata comenzó a pelearse con el árbitro, la transpiración no lo dejaba jugar y fue así que se fue totalmente del partido y eso se paga caro ante el número tres del mundo.

Fue tan caro lo que pagó Coric que terminó cediendo el saque en el décimo juego y gracias a ello el argentino se quedó con el set inicial y con un rival que estaba desenfocado, ya que debía luchar contra los misiles de Juan Martín estando totalmente desconcentrado. En el segundo set, Delpo hizo muy bien las tareas, como lo viene haciendo en el patio de su casa como lo es Flushing Meadows y por ello apretó en el momento justo y se quedó con el segundo set. El argentino en el cuarto juego, con su devolución de saque, tiró para atrás a su rival, le quebró el servicio y con ese quiebre administro las acciones hasta el final de la segunda manga.

Ya en la tercera, la inspiración de La Torre de Tandil fue total, le pegó de todos lados, no le dio respiro a su rival y destrozó las resistencias de Coric, quien no tuvo nada que hacer para salvar sus juegos de saque. Juan Martín quebró en el tercero, en el quinto y en el séptimo juego para quedarse con un contundente 6-1 que le permite llegar de buena forma a cuartos de final. En el horizonte de Delpo, un serio problema, ya que el argentino sufre los partidos con Isner. Padece la falta de ritmo que le da el norteamericano, lo hace entrar en esos bajones de depresión, que le impiden generar su juego y por ello no solo jugará contra el estadounidense sino que también jugará contra sí mismo. Isner es un durísimo rival, que le va a quitar el ritmo a Juan Martin, que debe si o si ganar su partido, para lograr defender semifinales del US Open.