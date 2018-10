Millman avanza en el US Open ante un irreconocible Federer

John Millman, número 55 del mundo, tuvo el partido de su vida y venció a Roger Federer en los octavos de final del US Open. El australiano aprovechó los errores de Federer y tras salvar un set point en el segundo set, terminó llevándose el encuentro con parciales 3-6, 7-5, 7-6(6) y 7-6(3) en tres horas con 38 minutos.

Federer llegaba a este encuentro luego de vencer en tres sets a otro australiano, Nick Kyrgios. Mientras que Millman accedió a los octavos tras vencer cuatro sets a Mijail Kujushkin (Kazajistán). El único enfrentamiento entre el suizo y Millman había sido en Brisbane en el año de 2015, en el cual Federer se impuso dos sets a uno.

Parecía que sería un día más en la oficina para Federer, que de inmediato iniciaba 3-0 con break arriba. Sin embargo, a pesar de que el suizo terminó llevándose el set por 6-3, el australiano mostraba buenas cosas en la cancha y Federer no lucía del todo cómodo. Con 15 errores no forzados, tres dobles faltas y solo el 45% de porcentaje de primer servicio quedaba claro que no era el mejor día para el 20 veces campeón de Grand Slam.

En el segundo set, Federer tendría un porcentaje del 31% con su primer servicio y 22 errores no forzados, y a pesar de ello, le alcanzaría para sacar 5-4 por el set. En tal game, Federer se colocaba 40-15 con dos puntos para set, sin embargo, el australiano aprovecharía los errores del suizo y terminaría salvando los dos puntos y consiguiendo un importante quiebre que lo devolvía al partido. Finalmente, el australiano terminaba por dar el golpe y con un quiebre más remontaría el set para llevárselo con un 7-5.

Al inicio del tercero, Millman salvó el único punto de quiebre del set, y aunque Federer mejoró notoriamente su porcentaje de primer servicio, siguió teniendo un partido lleno de irregularidades, con grandes puntos en ocasiones pero con errores poco comunes en él. El australiano, cada vez más confiado, se mantuvo firme y llevó el encuentro a un tiebreak. Una vez más Federer tuvo la oportunidad de llevarse el set, pero nuevamente, Millman se sobrepuso a los ataques del suizo y fue el quien tomó ventaja en el partido.

El cuarto set iniciaba con una energía favorable para el suizo y en algún momento se colocaba 4-2 al quebrar el saque del australiano, sin embargo, en el siguiente game Millman recuperaba el quiebre y emparejaba posteriormente el set. Nuevamente, la situación fue llevada a un tiebreak, el cual fue un resumen claro del partido irregular de Federer. Dos dobles faltas en el desempate le costaron caro a Su Majestad y aunque salvó dos match points, el daño ya estaba hecho y Millman terminó llevándose la victoria de su vida con un 6-3 en el tiebreak.

La victoria del australiano evitó el encuentro entre Novak Djokovic y Roger Federer en la ronda de cuartos de final. Ahora, el australiano deberá enfrentar otra dura prueba ante el serbio que pinta como favorito para llegar a la final. Recientemente fue el único encuentro hasta ahora entre Nole y Millman con victoria para Djokovic en la primera ronda del torneo de Queen’s.