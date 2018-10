Nadal: "Lo siento por Dominic, es uno de mis mejores amigos en el tour"

Este US Open 2018 no fue nada sencillo para Rafael Nadal, que tuvo rivales demasiado complicados y tuvo que trabajar mucho más de la cuenta para doblegarlos. En esta ocasión venció a Dominic Thiem por 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4) y 7-6 (5) tras cuatro horas y 54 minutos de juego para acceder a las semifinales del último Grand Slam de la temporada.

Terminado el encuentro, el español dialogó con la prensa y fue muy tajante respecto a su actuación. "Sufrimiento es la palabra correcta para definir el partido de esta noche. Ha sido una gran batalla, las condiciones han sido muy duras por la humedad", declaró Nadal, que comenzó el partido muy desorientado.

Sobre el primer set, el campeón defensor sostuvo: "Un 6-0 es un resultado muy peligroso, quizás no si el jugador es inferior a ti, pero si no es inferior, o es superior, o de un nivel similar... En el primer set he ganado 7 puntos solo, no había partido". Luego, el español elevó notoriamente su nivel y se quedó con la segunda y la tercer manga, para estar bastante cerca de la victoria.

Tanto el cuarto como el quinto parcial se definieron en la muerte súbita. "Dominic es un compañero ejemplar dentro del circuito y me sabe mal por él. Cuando llegas a esta situación en el quinto set, el 5-5 en el tie-break es una moneda al aire", declaró el número uno del mundo. Además halagó el desempeño de su oponente: "Thiem tiene una buena actitud en pista, en los entrenos y en los partidos. Me gusta la gente que se esfuerza para conseguir sus objetivos y él es uno de ellos".

En las semifinales Juan Martín del Potro será su oponente, que estrena el número tres del mundo en el certamen que supo ganar hace nueve temporadas. El español sabe que será un cotejo mucho más complejo y necesitará estar al 100% para poder pelear por la victoria.