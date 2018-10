El huracán 'Osaka' continúa soplando fuerte en 'Flushing Meadows'

Por primera vez en 22 años, Japón volverá a disfrutar de una jugadora de su país en unas semifinales de Grand Slam. La encargada de ello se llama Naomi Osaka, de 20 años y campeona este año en Indian Wells. En sólo 58 minutos, la vigésima favorita de este US Open venció sin paliativos a la ucraniana Lesia Tsurenko, 36 del ránking de la WTA, por un doble 6-1 accediendo a sus primeras semifinales de Grand Slam en Nueva York.

Osaka cedió solamente siete puntos con su servicio, dos con el primero (20 de 22) y cinco con el segundo (10 de 15) Parece asombrosa la tranquilidad que desprende la tenista nipona sobre la pista. Gane o pierda, su rictus no cambia en absoluto. Todo lo contrario que Tsurenko, que en nada se pareció a la jugadora que había dejado fuera, entre otras, a la danesa Caroline Wozniacki. Nada más ceder su primer servicio del partido, la ucraniana se llevó las manos a sus rodillas, en señal de clara incomodidad y como previendo lo que pasaría en el resto del choque.

Y es que mientras Osaka daba la sensación de ir bailando sobre la pista, a la buena de Tsurenko no le salía nada, acumulando un error no forzado tras otro (hasta 31 llegó a cometer). El encuentro era demasiado fácil para Osaka, que terminó el primer set con un contundente 6-1 en apenas 24 minutos de juego.

Si Tsurenko albergaba alguna esperanza de cambiar el rumbo del partido, ésta se vino abajo nada más iniciarse el segundo set. Ni siquiera con una ventaja de 40-0 pudo la ucraniana conservar su servicio. Facilitando la tarea a Osaka con sus continuos errores, la tenista de Vladimirec simplemente no compareció hoy en la Arthur Ashe. El partido volaba y a Osaka no le hizo ni falta llegar a la hora para consumar su victoria, dejando otra vez en un sólo juego a su rival de hoy para acceder a la primera semifinal de Grand Slam de su corta carrera.

Ya mostró al mundo su potencial este año proclamándose campeona en Indian Wells. Quizá no asumió del todo bien tal éxito pero lo que no cabe ninguna duda es que Naomi Osaka tiene tenis para aburrir y en Estados Unidos, el país en el que reside y en el que se ha criado tenísticamente, su juego fluye de tal manera que se siente como pez en el agua. 22 años después de la gran Kimiko Date en Wimbledon, otra japonesa tendrá la oportunidad de pisar una final de Grand Slam. Su contendiente no se sabrá hasta bien entrada la noche, puesto que Carla Suárez y Madison Keys, las protagonistas del último cuarto de final del cuadro individual, serán las encargadas de abrir la sesión nocturna en la pista central no antes de las 19:00 hora local (01:00 de la madrugada hora española).